5G商轉就位 遠傳領先雙網連接測試

（中央社記者江明晏台北28日電）遠傳電信繼日前全台首發5G網路數據通話測試成功，今天宣布與愛立信攜手，在新北市遠東通訊園區戶外場域，完成全台第一個4G LTE與5G NR雙連接測試，將加速台灣5G商轉進程。

有別於實驗室中無干擾測試環境，遠傳走出實驗室，突破環境限制，在室外場域驗證5G技術，成功將現網4G LTE網路與5G NR雙連對接，實現符合國際標準3GPP最新版本的非獨立組網（NSA）架構，成為全台第一家完成現網雙連接測試業者，驗證結果貼近5G商轉網路使用環境，為2020年5G商用發展再向前邁進一步。

遠傳說明，這次在新北市遠東通訊園區進行現網雙連接測試，採用E-UTRAN新無線電（EN-DC）技術，新技術EN-DC將LTE流量和5G NR雙連接在一起，並能讓設備同時接入LTE與5G。遠傳先利用既有LTE頻段進行高速CA（Carrier Aggregation）載波聚合，成功接入5G n78頻段，透過支援CA與EN-DC終端互連測試，在非實驗室的戶外無線網路環境中完成測試連線，取得多項5G應用情境的重要數據，做為未來規劃與營運的關鍵參考。

國家通訊傳播委員會（NCC）明年將核發正式5G頻譜，遠傳表示，屆時即能快速運行LTE與5GNR網路雙連線，加速台灣5G進程與世界同步。

遠傳電信網路暨技術群執行副總經理饒仲華表示，遠傳是全台第一家同時在現網LTE和5G NR雙連接測試成功的企業，未來使用支援EN-DC終端手機的客戶將從LTE網絡和5G網路獲得更大的容量，這是邁向5G商轉關鍵的里程碑。

遠傳去年底成立「遠傳5G先鋒隊」，引領台灣車聯網產業起飛，並提供3.5GHz頻段的5G商用基地台實驗網路，協助「5G先鋒隊」夥伴進行入網連接測試，快速打入5G國際市場。遠傳並陸續於5G垂直場域推出各項創新應用，包含全台首座戶外場域3GPP R15 3.5GHz測試、全台首發5G數據通話測試、5G智慧驗布機、以5G傳輸8K VR高畫質影音等。（編輯：郭萍英）1080828