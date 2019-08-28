實價揭露新豪宅交易 200萬俱樂部再添成員

（中央社記者韋樞台北28日電）台北市敦化北路和信義計畫區旁的指標性頂級新豪宅再揭露最新成交資訊，高樓層住宅每坪逾200萬元。房仲表示，估計農曆年後可望有一波買氣。

信義房屋引用實價登錄資料顯示，信義計畫區旁的聯合報大樓改建的豪宅「聯合大哲」累計揭露兩筆交易紀錄，今年4月一筆24樓中的16樓，每戶230坪，每坪新台幣212.5萬元，為目前此社區最高價；此次最新揭露的是去年12月，4樓的低樓層交易，此交易戶面積135.6坪，每坪成交191.5萬元。

另外小巨蛋對面，具有敦北林蔭景觀的新豪宅「華固名鑄」，累計有3筆實價成交紀錄，樓層分別是23樓中的6樓、19樓和22樓。預售時高樓層22樓，163.73坪，成交每坪223.9萬元；19樓121.99坪，成交每坪201萬元；6樓低樓層的163.7坪成交每坪197.4萬元。此社區是台北市200萬元豪宅新成員之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期許多新豪宅陸續完工，通常成屋後因為大樓的興建品質、公設是否完善、建築規劃是否符合需求等一目了然，因此成屋後將是另一波銷售期的開始，再加上近期台商回流、資金回流的帶動下，新豪宅買氣的確優於前幾年。

曾敬德指出，9月到明年總統選舉前因受到選舉因素干擾，買氣不會增溫太多，且豪宅客會轉趨觀望，不見得會出手購進豪宅，估計要到明年農曆年後局勢穩定，豪宅客才會陸續出手購進，再度衝出另一波買氣。（編輯：鄭雪文）1080828