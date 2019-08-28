台綠耕隊將在德里建廢水處理等示範計畫

（中央社記者康世人新德里28日專電）台印綠色合作有重要進展，台灣綠耕隊與印度商工部國家生產力委員會今天達成共識，將由台綠耕隊協助在德里建構廢水處理示範計畫，及海綿城市與物聯網示範計畫。

由中國生產力中心執行亞洲生產力組織（APO）綠色卓越中心綠耕隊計畫，邀集台灣專家與業者代表組成台灣綠耕隊技術服務團（簡稱台灣綠耕隊），配合政府新南向政策及印度總理莫迪重申印度對減排和改善環境的承諾，下午拜會印度商工部國家生產力委員會（National Productivity Council, NPC）。

NPC執行長庫瑪（Arun Kumar）和NPC國際合作總監暨德里地區執行長巴哈拉瓦吉（K D Bharadwaj）等人接待。

參與這次拜會的中國生產力中心成員黃麗寬、工研院材料與化工研究所水科技研究組長梁德明等人都認為，綠耕隊經過長期耕耘，與NPC建立緊密關係後，透過NPC連結往外拓展並協助當地推動環保示範計畫，有助台灣環保設備廠商順利進軍印度市場，創造更多商機與台印合作機會。

台灣綠耕隊簡報從2014年迄今在印度執行有關廢水處理、物聯網智慧控制、智慧城市等共7項示範計畫的成果，並介紹台灣物美價廉的環保科技，且願意分享技術幫助印度解決環保與智慧城市等問題。

其中，工研院邀集台灣相關廠商與清奈皮革工業區聯合廢水處理廠Ranitec CETP合作，已在清奈運行4個月的強化廢水處理示範機組先導計畫，由於採用台灣先進技術，且可即時雲端監控廢水各項數據，在簡報時引起巴哈拉吉瓦和庫瑪的注意與讚賞。

巴哈拉瓦吉建議台灣綠耕隊，把這些年在印度執行的各項環保工作成果及示範計畫整理，並與沒有使用台灣技術的對照組進行比較後，製作一份成果報告。

他指出，這份報告除可提交給印度主政廢水處理、智慧控制的相關政府部門以取得支持，讓台灣綠耕隊可在德里或適當地點建構相關示範計畫外，還可透過APO平台，申請聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCCC）氣候技術中心及網路（CTCN）基金預算補助，在印度執行廢水處理示範計畫，和海綿城市與物聯網智慧控制示範計畫。

雙方也同意，由台灣綠耕隊協助NPC連結主政水資源需求的單位，在德里建立零排放、零廢棄物的工業區。

此外，台灣綠耕隊也將把在南印度指標型廢水廠Ranitec CETP的3套台灣示範機組成功成果，促請主政的印度環境森林部把成功案例分享給全印度193個一般污廢水處理廠（CETP）。（編輯：高照芬）1080828

印度國家生產力委員會執行長庫瑪（中）與國際合作總監巴哈拉吉瓦（右排1）28日與台灣綠耕隊就台印綠色環保合作進行交流。中央社記者康世人新德里攝 108年8月28日