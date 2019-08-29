華映將大量解僱員工 債權銀行：將申請強制執行

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）大同集團旗下面板廠中華映管，繼日前因積欠電費收到台電斷電通知，今天證實將大量解僱勞工，營運即將陷入停擺。對此，作為華映聯貸主辦行的台灣銀行表示，將視情況向法院申請強制執行，保全債權。

華映日前才因積欠電費，收到台電的斷電通知，斷電後生產線恐面臨停產；今天華映董事會決議，辦理大量解僱勞工，現有員工約2100人將全數解僱，預計60天後生效，僅必要人員將再回聘。也使外界關注，隨華映營運即將陷入停擺，債權銀行將採取哪些動作。

根據金管會統計，截至7月底，華映債權銀行共有9家，包括台灣銀行、合作金庫、富邦銀行、華南銀行、陽信銀行、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行及台新銀行，其中大多是參與台銀主辦連帶行的銀行，債權餘額新台幣48.6億元。

其中債權金額前5大依序為陽信9.14億元、合庫9.05億元、華銀7.24億元、富邦7.2億元及土銀5.4億元。

身為華映聯貸案主辦行的台灣銀行今天表示，原本對華映授信金額高達22億元，目前已先全部轉銷呆債；後續華映將被斷電，斷電後顯然沒辦法在營運生產，因此銀行團會開始動作，向法院申請強制執行，處分土地、廠房等擔保品。

台銀主管說，華映在聯貸案中的提供的擔保品擔保率還算高，不過因勞基法規定，雇主歇業、清算或宣告破產後，勞工債權的受償順序高於銀行，這部分可能影響銀行可收回債權。（編輯：楊凱翔）1080829