房市8月買氣弱 房仲估短期價格偏向盤整

（中央社記者韋樞台北30日電）據房仲統計8月房市成交資料顯示，受到鬼月、大雨、出國旅遊等因素影響，房市買氣較上月下滑，但交易量仍較去年同期增加；房仲說，第4季會受大選干擾，房價短期偏向盤整。

據信義房屋和住商不動產內部統計資料，信義房屋8月全台房市交易量呈月減7%；住商不動產呈月減14.8%、年增17.1%。

信義房屋統計，六都除高雄市外，8月房市交易量月減幅在台北市的5%到台南市的12%之間，年增幅在台南市的0%到高雄市的30%之間，其中以高雄市月增28%、年增30%最強悍。

住商不動產統計，8月房市交易量在新北市的月減6%到台北市月減25.3%間，年增率方面，則在台北市的0.7%到桃園市47.7%之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8月受到部分地區連續大雨影響，加上民俗月、旅遊旺季，向來是傳統淡季，房市交易量較7月減少約7%，不過房市的首購買氣仍穩定，今年買氣優於去年的趨勢未改變，房市交易量仍較去年同期增加約8%。

曾敬德表示，今年淡季的交易量衰退幅度並不顯著，反映市場仍有穩定的自用買盤回流，若價格接近實價，產品又屬於市場主流的標準品，就能加快銷售速度。

曾敬德指出，台北市8月房市交易量月減5%，年增5%，中正區、士林區與內湖區是8月交易量較好的區域；新北市交易量月減9%、年增7%，表現較好的區域包括汐止、永和、新莊、泰山與林口地區，顯示比較偏向首購產品區域表現相對穩定；高雄市房市交易量明顯復甦，年增幅與月增幅均逾2成，可能受到當地預售市場推案量帶動整體買氣，成屋市場交易量也明顯升溫。

曾敬德表示，今年第4季仍會受到選舉干擾，不過今年回流的自用買盤，特別是首購者需求穩定，相對不受外在情勢變化干擾，至於房價短期內還是偏向盤整，近一年的實價行情仍是買方重要的參考基礎。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，8月買氣比7月趨緩，除與價格拉鋸有關外，民俗月、選舉造成觀望也是主要因素，不過在此情境下，資金轉進低價區與高價特殊商品的趨勢不變，自用客戶也逐漸到位，顯見資金仍在尋求相對安全的避險標的，在資金帶動下，低價區行情會有一波帶動。（編輯：張均懋）1080830