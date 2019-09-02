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首頁 / 產經

紫光集團3D NAND量產 市調：明年下半年影響市場

最新更新：2019/09/02 17:06

（中央社記者張建中新竹2日電）中國大陸紫光集團旗下長江存儲今天宣布，開始量產64層三維儲存型快閃記憶體（3D NAND Flash）。市調機構集邦科技預期，明年下半年將開始對市場產生影響。

長江存儲表示，64層NAND Flash是採用Xtacking設計架構，在兩片獨立的晶圓上分別加工外圍電路和儲存單元，比起傳統架構，傳輸速度將更快，儲存密度也更高。

長江存儲指出，未來將推出64層NAND Flash的固態硬碟（SSD）及通用快閃記憶體（UFS）等產品，滿足數據中心、企業級服務器、個人電腦和移動設備製造商的需求。

集邦科技認為，長江存儲初期產能規模並不大，短期對NAND Flash市場影響應有限，預期明年下半年對市場供給將開始逐步產生影響。

集邦科技預期，今年第3季因地緣經濟衝突影響，恐導致市場需求較往年疲弱，不過，日本東芝（Toshiba）跳電事件對供給造成不小影響，有助第3季NAND Flash合約價跌幅明顯收斂，晶圓市場價格將走揚，整體第3季產值應可較第2季成長。（編輯：李信寬）1080902

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