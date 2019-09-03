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麗清第3季可望轉盈 LED頭燈出貨續增

最新更新：2019/09/03 09:50

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）LED車燈模組廠麗清第3季業績逐漸回穩，法人預估第3季可望轉虧為盈，今年LED頭燈出貨占比可望提升到1成。

展望下半年營運，法人指出，中國政府陸續推出車市刺激政策，中國車市下滑幅度可望收斂，此外麗清第2季已經一次性提列存貨呆滯損失，預估第3季業可望轉虧為盈。

觀察LED車燈滲透率，法人指出，目前LED尾燈和晝行燈滲透率已經超過50%，不過LED頭燈滲透率只有2成，麗清持續深耕LED頭燈應用，今年上半年LED頭燈占麗清整體出貨占比，已經提高到9%，預估今年出貨占比可到10%，持續切入中高階車款。

麗清主攻中國LED車燈模組研發與生產，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技（原上海小糸）、廣州小糸、大茂偉瑞柯、第二階供應商OLSA等。法人指出，其中華域視覺科技占比約4成多，長城汽車占比約1成，大茂偉瑞柯占比約11%到12%。

麗清自結7月合併營收新台幣3.18億元，較去年同期3.58億元減少11%，累計今年前7月麗清自結合併營收23.55億元，較去年同期24.42億元下滑3.54%。第2季稅後虧損約2293萬元，每股稅後虧0.3元，上半年稅後淨利352萬元，每股稅後純益0.05元。（編輯：鄭雪文）1080903

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