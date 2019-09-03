創新才能扎根 廖俊智：要怎麼收穫先怎麼栽

（中央社記者吳柏緯台北3日電）中研院院長廖俊智今天出席BTC會議時指出，過去50年台灣以引進新科技為主，帶來豐碩的經濟發展。不過，如今陷入低利潤與不易深根的困境，未來50年應致力於創造新科技。

為期3天的行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee，BTC）今天上午在台北國際會議中心登場，包含行政院政務委員吳政忠、唐鳳，中央研究院院長廖俊智、科技部長陳良基、台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾與鈺創科技董事長盧超群等產官學研各界重要人士都出席，並針對「全球趨勢」、「跨域合作引領產業創新」與「法規布局帶動產業發展」等三項議題討論，並發表看法。

廖俊智以「重視基礎研究，開創廣闊未來」為題做引言時，引述比爾．蓋茲（Bill Gates）的一席話，「大部分的人都高估自己在1年內可以做到的事，卻都低估10年後可以做到的事。」形容台灣的科研現況。

廖俊智說明，台灣在發展生醫技術或新藥研發時，最常聽到的討論就是「如何選題」，要如何說出跟別人不一樣的故事，此外，如何以科學導向與新的發現為研究打好基礎，也是很重要的議題。廖俊智指出，如果基礎打得穩，未來還會帶來外溢效應，不只是生醫技術，其他的科技領域都能受惠。

現在許多的研究都是追求當下熱門議題，但廖俊智認為，當這些技術發展成熟後，時間太晚、錯失先機，因此在選題的時候要更加謹慎並具前瞻性；過去50年台灣以引進新科技為主，帶來豐碩的經濟發展。不過，如今陷入低利潤與不易深根的困境，未來50年應致力於創造新科技。

廖俊智引用前中研院院長胡適的名言「要怎麼收穫先怎麼栽」，並表示，扎根的過程雖然曠日廢時，甚至可能緩不濟急，但是這是必經之路，而且現在的技術發展時程的時間已經越來越短，幾乎只要10年之內就能開花結果。

廖俊智也提到，科技發展的3個要素為「人才」、「資金」與「決心」，其中，雖然台灣每年培養約450名的生醫領域博士生，但與日本、德國與美國相比，人數仍偏少，最大的問題在於出路不順暢，而且產業界的出路又比學界更窄，這是台灣必須積極思考的問題。（編輯：郭萍英）1080903