電動機車多採用一般電池 三元電池仍看汽車需求

（中央社記者潘智義台北3日電）電動汽車帶動電池市場蓬勃發展，雖然國內電動機車日益普及，但電動車電池正極材料化學原料廠表示，電動汽車使用的三元電池已成主流，電動機車用不到這麼高等級的電池，仍有市場區隔。

電池正極材料化學原料廠美琪瑪國際指出，電動汽車使用鋰電池，主要成分除了鋰之外，還包括鎳、鈷、錳3種化學元素，所以稱為三元電池，目前市場多採用鎳比重較高的配方，衍生上游正極材料的化學原料就是硫酸鎳、硫酸鈷，其中又以硫酸鎳為大宗。

美琪瑪說，電動機車因無須汽車的長程續航力，所以電池多採用一般電池，電池等級不如三元電池，市場仍有區隔，但也有少數知名大品牌採用日本生產三元電池，三元電池市場仍然以電動汽車為主。

廠商分析，電動汽車除了特斯拉是純的電動汽車品牌，其他發展中的電動汽車品牌都是既有的汽油車品牌大廠跨入電動車市場；特斯拉在美國華爾街股市籌資，有豐沛的資金可以運用，傳統汽車大廠發展電動汽車，有汽油車的獲利可以補貼，但中國卻在發展電動汽車的過程出現太多新能源公司，甚至有些業者因缺乏雄厚資金，無發支撐電動汽車業務的虧損而倒閉。

除了三元電池，中國大陸電動公車採用磷酸鋰鐵電池，但因過於笨重，為減輕公車承載重量，也已逐步轉型採用三元電池。

美琪瑪生產電池正極材料上游原料硫酸鈷，年產能約2.6萬噸、康普年產能約3萬噸，供應日、韓電池正極材料廠。（編輯：楊凱翔）1080903