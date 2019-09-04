國際品牌促供應鏈用再生能源 經部強化電網因應

（中央社記者韋樞台北4日電）經濟部政務次長曾文生表示，國際大品牌要求供應鏈使用再生能源的比例愈來愈高，再生能源成為台灣競爭力的基礎，經濟部正強化電網彈性調度、儲能技術發展及法規的建立。

曾文生出席「2019永續能源策略國際研討會」時表示，目前看到一個現象，就是大品牌要求供應鏈使用再生能源，台灣向來以強大的生產製造和外銷為導向，必須要積極面對這個問題。

曾文生指出，再生能源供應是未來產業國際競爭力的基礎，台灣產業界面對這項轉變，除了積極開發再生能源外，電網的彈性化、優化，儲能設備技術的發展，以及各項法規和次級市場的建立都必須在短時間內陸續就位。

曾文生說，包括台電和研究單位都在努力因應再生能源發展，包括再生能源發電的預測，利用預測重新規劃貢獻度高的發電系統，包括水力發電、抽蓄發電，還有儲能設備等。

他強調，有些國家發展再生能源比台灣快，未來在電網的調適，包括如何調度、如何讓民間參與服務、有系統和規模的質量管理制度等，都值得台灣參考。

他認為，在技術面上，台灣可以多做儲能發展，特別是儲能設備技術的突破，再結合台灣很多水庫搭配抽蓄發電，可以另外形成大的水力發電儲能系統，這些都是台電公司和相關單位在發展的方向。（編輯：鄭雪文）1080904