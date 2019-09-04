佳世達8月營收創同期新高 轉投資貢獻大

（中央社記者潘智義台北4日電）液晶顯示器製造商佳世達科技今天公布8月合併營收新台幣140.46億元，再創歷史同期新高，較7月成長3.84%，較去年同期成長4.51%。

佳世達統計，今年1至8月累計合併營收1086.59億元，較去年同期成長8.91%。

佳世達指出，8月續創歷史同期新高，主因轉投資事業貢獻大，包括聚碩、勝品、友通、其陽、拍檔等都維持成長態勢，挹注集團營收。

佳世達不斷擴大轉投資事業，8月宣布將斥資18.15億元參與聚碩私募增資案，持股比重約35%，希望強化企業解決方案事業產品競爭力。

佳世達參與聚碩私募增資，希望能強化在解決方案軟硬整合的實力；聚碩代理IBM等全球超過40個知名品牌，結合佳世達原有硬體優勢，將可提供客戶從雲到端、軟硬整合的智慧方案。

除聚碩科技之外，佳世達近期董事會還通過投資勝品電通、明基血液淨化公司，持續擴大智慧方案、醫療布局並優化現有事業。

另外，因應美國加徵中國輸美產品10%關稅，佳世達台灣廠可提供每月20萬台產能銷美，經過調整後年底可提升至每月60萬台。（編輯：李信寬）1080904