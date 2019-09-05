合作社酬勞金 計算未分配盈餘稅時仍可減除

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部將於6日發布解釋令，說明合作社從當年度盈餘中，提撥或提列部分作為理事、監事、事務員及技術員酬勞金，在計算未分配盈餘稅時，仍可作為減項扣除，不受先前相關修法影響。

財政部賦稅署表示，合作社以當年度盈餘支付理事、監事、事務員及技術員酬勞金，在會計處理上，是列為「盈餘分配項目」；因此，在計算未分配盈餘稅時，可將這部分從中扣除，不用計入繳稅。

賦稅署指出，上述可將酬勞金於計算未分配盈餘稅時減除的規定，原先是訂在所得稅法中（原第66條之9第2項第6款）；不過，該條法令在2018年初所得稅制優化方案修法同時，已一併刪除，導致合作社部分沒有法源可援引扣除，因此發布新解釋令，補強既有法令不足之處。

至於為何會刪除相關規定，賦稅署表示，主要是考量營利事業從2008年實施「員工分紅費用化」制度後，給付給董、監事的酬勞及職工紅利，在財務上已改列為「費用支出」，在計算未分配盈餘稅時，已不能再從中扣除，才會趁先前稅改修法，刪除所得稅法中的相關規定。

賦稅署說，不過，法令刪除後，發現會影響到合作社這部分的減除權益，因此才會發出解釋令作為補充；由於所得稅法相關規定是在2018年初才刪除，合作社2018年度未分配盈餘目前尚未申報，解釋令6日就會發布生效，實務上不會有銜接問題。（編輯：蘇志宗）1080905