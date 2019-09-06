友善穆斯林環境 首座清真販賣機進駐台北TICC

（中央社記者廖禹揚台北6日電）為建構穆斯林友善環境，外貿協會與OK超商合作推出清真販賣機，今天起進駐台北國際會議中心（TICC），未來也規劃在全台13個國家風景區、旅遊服務中心設置。

中華民國對外貿易發展協會台灣清真中心與OK超商聯手推出OK mini清真產品販賣機，今天首次亮相，將販賣超過20項獲清真認證的台灣產品，開放悠遊卡、信用卡、行動支付等多種支付方式，一方面建立穆斯林旅客友善環境，一方面也協助推廣台灣清真產品。

全世界總人口有1/4為穆斯林，清真旅遊商機龐大，據交通部觀光局統計，台灣穆斯林旅客主要來自馬來西亞跟印尼，去年抵台的馬來西亞及印尼遊客約76萬人次，今年1到7月已達43萬人次。

外貿協會祕書長葉明水表示，為提供穆斯林商務旅客、自由行旅客更便利環境，除在台北國際會議中心，未來也規劃與觀光局合作，在全台13個國家風景區、旅遊服務中心等場域設置清真產品販賣機；清真中心也正積極與各大賣場通路接洽，合作建置清真產品專區。

外貿協會清真中心近年致力推廣台灣清真產業，去年獲馬來西亞旅遊協會頒贈穆斯林友善環境及設施金質獎，今年萬事達卡評比非伊斯蘭教合作組織中最佳旅遊地，台灣也與英國、日本並列第3。

據外貿協會統計，台灣目前已有1075家業者取得清真認證，包括252家穆斯林友善餐飲、旅館與場域，不過，目前仍有許多取得認證商品並未在包裝上印製標章，外貿協會表示，會再加強推廣。（編輯：郭萍英）1080906