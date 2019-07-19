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亞洲特色食品展 台灣薑黃粉盼打進南洋美食市場

最新更新：2019/07/19 23:06
新加坡亞洲特色食品展，參展台灣業者也展出台灣自製的薑黃粉，盼打進新加坡的南洋美食調味市場。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，參展台灣業者也展出台灣自製的薑黃粉，盼打進新加坡的南洋美食調味市場。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）新加坡亞洲特色食品展今天落幕，台灣除台中率團展出地方特色食品，花東與原民部落也參展，其中出現南洋料理常見的薑黃粉，盼打進新加坡的南洋美食調味市場。

新加坡亞洲特色食品展從17日起在新達城新加坡國際會展中心舉行為期3天展覽，台灣也有縣市參展，拓展新南向商機。

台中市經濟發展局主任秘書蔡珍珍今天告訴中央社記者，亞洲特色食品展是東南亞美食行業的重要交流平台，去年參展業者多達160家、參觀人數多達3300人，今年更有196家業者參與。

台中市經發局為拓展國際商機，搶進東南亞國家市場，這次率7家具地方特色業者參展，諸如傳統食品豆腐乳、太陽餅、茶葉、奶茶飲品、純鮮奶脆餅、黑糖相關食品。

另外，台灣深層海水發展協會也結合財團法人石材暨資源產業研究發展中心，以「台灣深層海水樂活館」為主題，展出諸如果乾、有機米糧、沉香、牛樟芝、薑黃粉、有機茶、鳳梨酥、手工醬油、有機山苦瓜等來自花蓮與台東等地方特產。

值得一提的是，新加坡有不少印度族裔朋友，薑黃粉是相當道地的料理常用調味料，參展台灣業者也展出台灣自製的薑黃粉，盼打進新加坡的南洋美食調味市場試水溫。部分參展業者產品也具清真認證的行銷優勢。

台灣業者陳建宏指出，新加坡去年赴台旅遊超過43萬人次，台灣業者也利用這次參展機會，展出芒果、木瓜、鳳梨等多元水果製成具有特色的加工產品，諸如水果乾、水果茶、果乾棒棒糖等，希望讓新加坡朋友了解除直接品嚐水果之外，也能帶回另類的伴手禮。（編輯：周永捷）1080719

新加坡亞洲特色食品展，台中市率團展出地方特色食品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，台中市率團展出地方特色食品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，台灣業者展出諸如水果乾、果乾、水果茶、果乾棒棒糖等，讓新加坡朋友了解除直接品嚐水果之外，也能帶回另類的伴手禮。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，台灣業者展出諸如水果乾、果乾、水果茶、果乾棒棒糖等，讓新加坡朋友了解除直接品嚐水果之外，也能帶回另類的伴手禮。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，台灣深層海水發展協會結合財團法人石材暨資源產業研究發展中心，以「台灣深層海水樂活館」為主題參展，展出花東等地方食品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
新加坡亞洲特色食品展，台灣深層海水發展協會結合財團法人石材暨資源產業研究發展中心，以「台灣深層海水樂活館」為主題參展，展出花東等地方食品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年7月19日
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