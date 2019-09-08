台灣精品盃電競賽馬國登場 盼提升科技品牌知名度

由台灣貿易推廣單位及經濟部推動的台灣精品專案，7日在馬來西亞舉辦台灣精品盃電競賽，除了參加比賽外，參賽者也能體驗最新台灣筆電產品，提升台灣科技品牌知名度。（台灣貿易推廣單位提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 108年9月8日

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）由台灣貿易推廣單位及經濟部推動的台灣精品專案，7日在馬來西亞舉辦台灣精品盃電競賽，除了比賽外，參賽者也能體驗最新台灣筆電產品，提升台灣科技品牌知名度。

台灣貿易推廣單位今天發表聲明說，台灣精品盃電競賽（TEEC）昨天於雪蘭莪州八打靈再也廣場Battle Arena舉辦，現場聚集狂熱的馬來西亞電競粉絲，一同見證台灣精品電競LAN預選賽最終回合。

這次活動吸引31支隊伍，爭取進入台灣精品電競賽總決賽比賽資格，以期贏取總值13萬令吉（約新台幣97萬元）總獎金獎品。

這項電競賽事旨在拉近台灣與東盟青年的距離，參賽者可以親身體驗最新的台灣筆電產品外，現場特別展出功能強大的ROG Strix SCAR III G531遊戲筆電的操作。

台灣精品盃電競總決賽將於10月11日至13日，在吉隆坡時代廣場購物中心舉行。預選賽將以CS：GO、DotA2和League of Legends一較高下，各自項目的獲勝隊伍都將可贏得1萬令吉獎金。而榮獲CS：GO冠軍寶座的優勝團隊則將獲得前往台灣的套裝行程，屆時與泰國、菲律賓和印度、台灣的高手進行一場國際友誼賽。

台灣精品瞄準馬來西亞（新台幣）200億元的電競市場與全國1400萬名電競族群，藉由「電競」這個共同語言，開創另類外交，趁勢提高台灣品牌形象。

根據電競研究分析公司Newzoo研究調查顯示，新南向國家具有龐大電競商機，東南亞是全球電競產業最高速成長的地區，高達22%的成長幅度。而馬國政府近年大力發展電競，2015年起將電競列入正式體育項目，並於2018年建立首座電競體育館，立志成為亞洲電競中心。（編輯：陳永昌）1080908