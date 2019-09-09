印度調高科技關稅 台灣向WTO提諮商請求

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）印度持續調高手機及其零組件等資通訊產品的關稅，台灣認為這違反印度入會承諾，近日向世界貿易組織（WTO）提出諮商請求，印度須於12日回覆是否展開雙邊諮商。

世界貿易組織今天發布新聞稿，表示中華台北針對印度部分資通訊產品關稅提出諮商請求，WTO今天將這項諮商請求發文給會員國。

中華民國常駐世界貿易組織代表團表示，代表團於9月2日向WTO遞件提出與印度諮商請求，依據規定印度必須在10日內回應，因此9月12日就會知道印度有沒有意願展開雙邊諮商。

駐世貿組織代表團表示，印度自2014年起陸續調高包括手機及其零組件、基地台、積體電路及光學儀器等部分資通訊（ICT）產品關稅，且範圍一直擴大，已超過當初入會的約束稅率。

自2016年開始，包括中華民國在內許多國家曾陸續向世界貿易組織各委員會提出關切，繼歐洲聯盟（EU）今年4月提請WTO爭端解決機制要求與印度諮商後，代表團也提出要求。

一般來說世界貿易組織爭端解決機制流程包括：要求雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）、上訴（Appellate Body）、執行及監督與執行等，目前與印度的案件屬於第一階段，若這階段無法達成雙方要求，才會進入第2階段成立爭端解決小組。

台澎金馬個別關稅領域入會至今已以原告身分向WTO提出6次諮商請求，這次是第7次，前6次有3次在諮商階段達到共識，另3次則是在爭端解決小組階段解決。（編輯：郭中翰）1080909