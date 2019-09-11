農科園區率團參加亞洲食品展 盼拓展東南亞市場

亞洲機能性食品原料展9月11到13日在曼谷舉行，行政院農業委員會農業生物科技園區率領6間食品廠商參加。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年9月11日

（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）行政院農業委員會農業生物科技園區今天率領多家食品生技廠商到泰國參加食品展，展示台灣最新的食品科技和產品，希望藉此拓展東南亞市場。

農委會農業生物科技園區率領6間食品廠商參加9月11到13日在曼谷舉行的亞洲機能性食品原料展（Food Ingredients Asia 2019）。亞洲機能性食品原料展每年輪流在印尼及泰國舉辦，為亞洲的食品原料廠商提供尋找資源和分享最新技術的交流平台。

農科團率領的參展駐園廠商包括活那凌生技股份有限公司、峰漁股份有限公司、台灣農畜產工業股份有限公司、桂淳股份有限公司、萬家香醬園股份有限公司及甲宸生技股份有限公司。

農業生物科技園區主任張淑賢受訪表示，這是農科園區第7次參加亞洲機能性食品原料展，現在大家崇尚自然，農科園區廠商的產品都是天然無添加，而且廠商持續研發新的技術，讓產品更安全、更有機能性，希望藉著參展，持續拓展東南亞市場。

張淑賢說，由於台灣口蹄疫拔針成功，又是非洲豬瘟非疫區，台畜公司此次參展，希望能讓台灣豬肉再度行銷國際。

此外，台灣生技產業聯盟（Taiwan Biotechnology Industry Alliance）常務監事張春生與泰國生物技術產業協會（Thai Association for Biotech Industries）主席華生（Watson Ariyaphuttarat）今天在食品原料展中簽署合作備忘錄，加強推動台泰生技產業交流。（編輯：林憬屏）1080911