董事長總經理齊辭 四維航運：階段任務達成

（中央社記者韋樞台北11日電）散裝航運四維航運今天表示，董事長張英隆和總經理周英朗將於20日一起辭去職務。四維航表示，階段性任務達成，20日將召開董事會另選董事長、總經理。前董事長藍俊德回鍋機率大。

四維航今天傍晚發布重大訊息，張英隆和周英朗同步於20日辭去董事長和總經理職務。四維航表示，主要是目前散裝航運市場相對穩定，張英隆、周英朗兩人階段性任務達成，因此決定在20日起辭任董事長及總經理職務，但張英隆仍擔任麒麟船務代理有限公司法人代表，周英朗選擇退休。

四維航日前發布另一項重大訊息，羅盤投資股份有限公司法人代表由四維航前董事長藍俊德接任。市場認為藍俊德將回鍋重掌董事長一職。四維航認為市場推斷有邏輯性，但一切等20日董事會通過推選新任人選後公告。

四維航指出，張英隆從2017年6月底任四維航董事長，周英朗則是從2017年4月中起任總經理一職。

對於美中貿易戰雙方將於10月會談，中國亦準備多進口美國穀物。四維航認為，此舉有利散裝航運業，不論中國從美國或他國進口黃豆等穀物，只要進口量不變，均須散裝航運業來運輸，形成運輸業基本面有利支撐。（編輯：蘇志宗）1080911