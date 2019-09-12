蘋果採迷你LED架構受期待 瑞儀背光模組跟著動

（中央社記者潘智義台北12日電）蘋果液晶顯示器（Monitor）將採迷你發光二極體（Mini LED）架構，業界表示，雖然不是百分百的Mini LED標準，但從架構設計到採用LED顆數約現有產品10倍，仍帶動市場對產業鏈的期待。

對於外資看好蘋果背光模組供應商瑞儀在Mini LED產品的潛力，業界認為，應該就是指蘋果液晶顯示器、筆電、平板電腦新產品將採用Mini LED背光模組的架構。以液晶顯示器而言，雖然採用的LED背光源顆數約500至600顆，較真正的Mini LED尚有不足，但已比一體機（all-in-one）50至70顆多太多了。

另外，一般市售液晶顯示器的背光模組多已採用側光式進光，但為了採用Mini LED背光模組，又將重回直下式進光，分區點亮背光源的模式。

法人指出，瑞儀7月手機背光模組出貨900.8萬片、8月出貨797.4萬片，幾乎都是供應蘋果iPhone，但為舊機型，但整體而言，手機背光模組供應量已較前些年減少。

不過，瑞儀目前主要客戶還是蘋果，以占整體營收30%的筆電背光模組來看，蘋果占其中2/3、非蘋占1/3。占整體營收逾40%的平板電腦背光模組當中，其中只約近1/4供應非蘋客戶。液晶顯示器占整體營收10%，其中約1/10為非蘋客戶，至於占整體營收約10%的手機背光模組幾乎全供應蘋果。

法人預估，瑞儀今年營收可望較去年成長，但幅度為個位數，手機較去年下滑，平板電腦較去年成長。（編輯：楊凱翔）1080912