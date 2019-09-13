中國備戰5G攻射頻元件 非美供應商受惠台廠吃補

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）5G手機滲透率可望提前發酵，帶動高階射頻元件需求加溫，觀察中國5G關鍵元件布局，在過渡階段逐步把射頻元件轉換到其他的非美系供應商，終極目標壯大自主的射頻元件供應鏈體系。

5G智慧型手機滲透率將提前發酵，從頻譜規格來看，市場一般預期，5G智慧型手機將以支援Sub-6GHz頻段為主，毫米波（mmWave）頻段為輔。

亞系外資報告預期，明年全球支援Sub-6GHz頻段的5G智慧型手機出貨量，將超過2.5億支，後年2021年將超過5億支，比原先預期的1.8億支和4億支還要高，主要是5G品牌智慧型手機大廠競爭激烈，此外系統單晶片（SoC）大廠也將提前推出相關5G產品。

隨著5G智慧型手機滲透率提前加溫，通訊元件關鍵零組件也明顯升級，特別是射頻前端（RFFE）元件市場需求顯著增溫。

亞系外資預期到明年，全球5G應用支援Sub-6GHz的射頻前端元件市場價值可超過24.5億美元（約新台幣757億元），到2021年可超過43.7億美元（約新台幣1349億元），分別較先前預期大幅增加34%和21%。

產業人士指出，射頻前端元件主要由射頻開關、低雜訊放大器、功率放大器（PA）、雙工器、濾波器（filter）等元件組成。5G行動通訊屬於超高頻段，需要增加濾波器的數量大幅增加，性能也要提升。

若從表面聲波濾波器（SAW filter）主要供應商來看，法人報告指出，全球主要SAW濾波器元件供應商以日本和美國廠商為主，包括日本村田製作所（Murata）、TDK、Taiyo Yuden、以及美國Skyworks、Qorvo，這五大廠商占全球SAW濾波器元件市占率達到95%。

此外5G手機用射頻攻率放大器的功率和效率也要提升，相關技術也明顯升級。根據法人報告指出，全球射頻功率放大器前三大廠包括Skyworks、Qorvo和博通（Broadcom）都是美國公司，合計市占率達到86%。

在射頻開關市場，Skyworks、Qorvo、Murata和Broadcom合計市占率達到77%到78%區間。

中國手機品牌大廠包括華為（Huawei）、OPPO、VIVO、小米等積極推動5G智慧型手機，不過關鍵射頻元件採用自主廠商的比重仍偏低，還是仰賴美國公司；加上美中貿易戰和美國對華為禁令未除，使得中國對於5G手機射頻元件的自製能力要求更加殷切。

對於5G手機射頻元件，中國採取過渡階段和終極目標兩種方式，在過渡階段，逐步把射頻元件轉換到其他的非美系供應商，例如法人點出，過去華為手機的功率放大器元件以美商為主，現在已換由台灣業者協助生產製造、以及日商Murata提供。

在轉換到其他非美系供應鏈的過渡階段，台廠有機會趁勢受惠，例如射頻晶片廠立積就搭上中國進軍5G時代、轉換非美系供應商的趨勢，法人預期，立積第3季營收有機會季增2成水準，並改寫歷史新高紀錄。

此外市場也傳出，華為積極在射頻元件布局非美系供應鏈，例如台廠中華精測切入華為旗下海思射頻元件測試，IC測試板設計廠雍智也切入華為5G行動通訊射頻晶片測試載板供應鏈。

法人預估精測第3季業績，可望較第2季大幅成長超過4成，有機會創單季新高，毛利率可維持第2季水準、有機會更佳，第3季每股稅後純益（EPS）可超過5.5元。

雍智今年全年業績預估年成長2成以上，今年IC老化測試載板可成長3成到4成，晶圓探針卡測試載板成長幅度看3成以上。今年毛利率起碼可維持在5成以上。

不過中國的終極目標，是扶持壯大自主的射頻元件供應鏈體系，鞏固5G時代的戰略地位，更長遠目標是本土化射頻元件供應鏈取代美國和日本廠商的角色。

例如在功率放大器，中國本土廠商包括蘇州能訊高能半導體、唯捷創芯、廣州慧智微電子、紫光展銳等，在射頻開關中國廠商包括卓勝微電子、韋爾半導體、紫光展銳等。濾波器包括德清華瑩電子、信維通信、麥捷科技、華遠微電科技等。（編輯：楊凱翔）1080913