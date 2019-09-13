APP服務下市 個資無法可刪

你不知道的個資風暴來襲專題3（中央社記者蔡芃敏台北13日電）共享、外送平台接連退場，然而，民眾欲刪除APP上登錄的個資，卻苦於找不到業者、主管機關處理。學者表示，消費者有權請求刪除個資，但法律目前並未落實，個資保護「一片混亂」。

依據個資法第27條規定，銀行或一般企業經營者對其蒐集、處理的個人資料應採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。如果違反規定，導致個人資料遭他人不法蒐集、處理、利用或侵害當事人權利者，應負民事賠償責任。

不過，「台灣現在個資保護狀況是一片混亂」，台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，「法律寫在那，但都沒有落實」。

她說，APP依不同類別，有各自的目的事業主管機關，像是旅遊APP是由交通部主管，而購物APP則由經濟部管理，本來就是多頭馬車，更不用說倒閉的APP，已成為三不管地帶。

APP營運商一夕倒閉 消費者個資流向不明

近幾年宅經濟發燒，各種外送平台如雨後春筍般冒出，透過新服務，消費者只要在APP綁定信用卡，一「指」結帳後，便能在家享用美食；然而，台灣外送市場競爭激烈，今年已有多家業者陸續黯然退場，不僅合作的店家錯愕，消費者也擔心權益間接受損，個資、信用卡號在外流浪。

趨勢科技表示，如果有心人士取得可以證明出生日期的證件等個人資料，就可以建立起全面的「數位身份」。這些在暗網（Dark web）上會更有價值，因為出生日期等資料對受害者來說很難變更，詐騙分子可以藉此申請信用卡和貸款，提交假報稅單據來退稅，甚至是申請醫療保險。

根據刑事警察局統計，網路知名業者發生個資外洩事件後，導致消費者被詐騙的情形層出不窮。

外送平台愛用者張小姐為此憂心不已。她說，自從業者6月底歇業後，就無法登入APP，也沒辦法刪除電話、地址等資料以及移除綁定的信用卡，「若遭盜用怎麼辦」。

張小姐無奈指出，8月初已經向業者客服申訴，但是至今音訊全無。

除了美食外送平台，無樁式的共享單車oBike去年裁撤大量人力並退出台灣，不僅遺留滿街單車破壞市容，也留下許多求助無門的oBike會員。根據oBike官網，民眾須先加入會員，支付押金新台幣900元，並綁定信用卡或金融卡，才能享有服務。

雖然民眾可循消費者保護程序或撥打1999，由台北市府協助退款，拿回押金，不過，依舊找不到專責機關刪除個資。

中央社記者實際撥打1999專線，客服人員指出，消費者若要刪除個資及卡號，台北市政府無權處理，目前已找不到公司負責窗口，建議消費者自行剪卡或是請銀行端協助處理。

記者試圖與oBike聯繫，但電話那端僅有一句「對不起，您撥打的用戶未繳交電話費」。業者先前號稱在台擁有50萬會員，在共享腳踏車泡沫化之後，這50萬筆個資及卡號流向根本沒人可管。

律師游開雄認為，綁定信用卡是業者收費方便，但當公司倒閉之後，以公司法的概念需要經過清算程序，但卻沒有要銷毀個資的規範，現況來說，消費者雖然可以隨時要求收回、取消或刪除個資，但「公司倒了你找誰」，除非再修正公司法，否則客觀上就是人去樓空，消費者只能承受，但這些都是亡羊補牢。

APP營運商倒閉 個資成為三不管地帶

近幾年竄起的旅遊平台技術長表示，電商會接觸到很多客戶資料，個資問題也是網站安全設計的重點，如會員或客戶對平台留存個資有疑慮，都可透過客服部門提出刪除個資需求，由技術部門處理完成後，再回報給消費者。

不過，這位不願具名的技術長也說，雖然表面上看起來流程很簡單，但實務上並不簡單，主要是技術上要把會員資料完全刪除，但又不能刪除實際的交易紀錄，因為除了個資法，公司也要遵守其他政府規定的法律，如商業會計法就要求相關憑證要保留5年，否則就可能過不了會計師查帳那關，公司的營收也會被質疑。

個資保護看似簡單，但政府面臨做得過多被人覺得矯枉過正，做得少卻又害怕面臨法律問題的困境。游開雄建議，民眾在網站上註冊會員、購物消費等，甚至連Facebook等社交網站、軟體等都是高風險的環境，消費者平常要做功課，盡量避免在高風險平台消費外，如有疑問也可以撥打165反詐騙諮詢專線，保護個資，避免遭到濫用。（編輯：楊凱翔）1080913