捏怕死放怕飛 個資保護與新創怎麼平衡

你不知道的個資風暴來襲專題9（中央社記者潘姿羽、林孟汝台北18日電）資料經濟時代來臨，數據被形容為「新石油」，但卻可能造成個資、隱私被進一步侵犯的風險，如何建置一個完善的資安保護環境及配套措施，讓個資可以合理利用，新創得以蓬勃發展，成為產官學界不得不面對的挑戰。

號稱史上最嚴格的個資法規範GDPR（歐盟通用資料保護規則）去年5月上路後，如果企業的產品或服務，有蒐集或處理到歐盟居民的個人資料，無論是否為設立在歐盟的企業都適用GDPR，且高額罰款上看2000萬歐元（約新台幣7.2億元）或全球營業總額的4%，兩者取其高。

今年初Google因違反規範遭法國開罰，金額達5000萬歐元（約新台幣17.5億元），是自GDPR法規生效以來首次對美國科技巨頭實施的重大處罰。

GDPR罰款高 新創者小蝦米對上大鯨魚

也因為GDPR罰款近乎天價，在GDPR正式實施後，已營運5年的StreetLend決定關閉，創辦人也對外表示，小型及新創公司難以承擔GDPR的罰款帶來的不確定風險；他認為，Facebook、Google和Twitter等大公司，擁有足夠的法律團隊以及資金為公司做準備以及辯護，新的GDPR個資法反而有助於鞏固這些大企業的市場競爭。

Streetlend.com使用者主要聚集在倫敦，使用者可以把自家如梯子、螺絲起子或電鑽等用品上網，需要的人可以聯絡所有者借用，Streetlend.com表示，幾乎所有的租借都是免費的，是一個共享經濟的平台。

培育台灣新創企業無數，AppWorks董事長暨合夥人林之晨則持相對樂觀的看法。他對中央社記者說，雖然GDPR是會對新創公司帶來衝擊，但因為大企業的客戶多，複雜度也提高，因此新創公司和大公司要面對的挑戰也是成正比，大家都在同一個立足點上競爭，「GDPR不一定完全不利於新創公司」。

他進一步解釋，GDPR說不定會帶來新的機會，可以藉此創造更符合隱私權觀念的商業模式，如DuckDuckGo就是標榜不追蹤使用者，以保護使用者為核心的搜尋引擎，自然會吸引「把隱私放在第一位」的使用者，創造出有別於Google的利基。

林之晨強調，要閃避GDPR不如不要創業，看待GDPR也未必要從法遵成本的角度來思考，新創者應該是要去思考GDPR會帶來什麼機會，藉此優化自己的產品和服務。

專家分析，GDPR對地域性強、只在台灣或是亞洲地區服務的傳統產業業者，影響較小，但B2C（企業對消費者）型態的業者，因為直接接觸第一線消費者，影響最深；總括來說，航空、金融、科技、電信與旅遊業等5大類業者將首當其衝。

「電商無國界」，近幾年竄起的旅遊平台早早就先做了準備，正在導入英國個人資料保護標準BS 10012認證，不願具名的公司副理表示，全世界的人都有可能會來購買平台上的產品，業者一定要在這方面多做一點準備，才能保護自己。

而為了降低對產業的衝擊，政府積極爭取歐盟的適足性認定，國家發展委員會已陸續邀集各部會研擬因應策略，國發會主委陳美伶在6月率團赴歐盟進行首次GDPR技術性諮商，並打算參照日本經驗及專家學者意見設立專責機關，爭取GDPR適足性認定。

林之晨認為，個資專責機關最好是由數位經濟部主管，但因為現行政府組織沒有數位經濟部，為讓管制和產業發展取得平衡，建議未來的個資專責機關可由經濟部主管。

大數據時代的商機與挑戰

值得注意的是，資料經濟的時代來臨，數據被形容為「新石油」，誰擁有最大量的資料數據，就更能在產業發展上找到利基。陳美伶直言，「全世界各國，沒有人敢置外於此」，台灣傳統產業必須轉型升級，大家都在講智慧化，而人工智慧（AI）的根基，就是數據。

但AI對於個人資料的進一步蒐集與利用，卻可能造成個資侵犯的風險。

陳美伶表示，歐盟的GDPR與美國隱私盾是兩大不同的體系，前者強調人權，注重個資保護，後者則注重產業發展，規範相對較鬆；台灣固然希望取得GDPR適足性認定，但也不能忽略，個資保護與產業發展要如何取得平衡點。

陳美伶表示，數據有分2類，一類沒有涉及個資，可以大量運用，像是智慧交通、智慧農業，這些在台灣業界正在如火如荼地發展中；另一類涉及個資的數據，依台灣現行法令規範，即便去識別化，也只能提供學術團體使用，若未來要發展精準行銷、客製化醫療，去識別化的個資應用至產業就相當有必要。

她說，國發會已啟動檢討個資法，未來也會與使用個資最多的電信業者、醫療院所等相關利益團體討論，「需要一點時間，大家取得共識」。

不過，中華民國消費者文教基金會董事、律師游開雄表示，個資保護和新創事業發展，不可避免會有一定的衝突，所以政府要怎麼取捨找平衡點，如何以完整配套促使開發商比現在投入更多來保護個資，才是扶植新創商業模式的重點。

他認為，如果因為要扶植創新，政府就什麼都不要管，讓個資變成門戶洞開，犧牲消費者權益就不是健康的作法。

陳美伶也坦言，個資法檢討工程浩大，不是短時間可以完成，藉由檢討個資法，可讓台灣在相關法制面更進步、更能夠保障人民權益，並希望，個資得以合理利用，不要抑制到產業發展。

「個資保護只會愈來愈嚴格」，不願具名的電商業者認為，法令是一回事，但如果業者有心爭取全球的商機，就要把個資保護變成企業DNA，企業內的每一個成員，都要在尊重當事人資訊隱私權的前提下，充分保障個人資訊的合理運用，並降低違法的風險。

游開雄說，專家學者提出的解決方案不一而足，最簡單的方法是嚴刑峻法，但政府目前沒有人力或時間去監督及裁罰。

他認為，要保護個資最根本的方法是「去識別化」，尤其消費者在網路上流通的資訊應該是要去識別化，不然企業就要花很多成本去建防火牆，「減少誘因，才是正本清源之道」。（編輯：楊凱翔）1080918