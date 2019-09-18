看待個資大不同 日本可換咖啡韓改身分證號碼

你不知道的個資風暴來襲專題10（中央社記者潘姿羽、廖禹揚18日電）隱私維護沒有國界之分，但在數據就是商機的時代，各國看待個資不盡相同，如日本就家咖啡店Shiru可用個資換咖啡；而韓國政府則因為身分證號碼外流太嚴重，民眾可因特殊原由申請變更身分證13碼中的後6碼。

歐盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）自2018年5月25日施行，由於歐盟是全球重要經濟體，GDPR不僅會成為潛在的國際資料安全保護的基準線，隨著全球化、往來無國界的趨勢，各國企業想要跟歐盟做生意，如果不能符合GDPR對於歐盟公民個資保護的相關規範，GDPR就會成為企業進軍歐盟市場最關鍵的貿易壁壘。

以亞洲鄰國為例，日本在2014年向歐盟提出申請適足性認定的意願，接著於2015年展開修正日本個人情報保護法，並在今年1月取得適足性認定。

同時，日本針對非公務機關的個資，於2016年成立獨立專責機關－個人情報保護委員會，但公務機關的個資管理尚無獨立專責機關，仍由總務省（類似台灣內政部）作為法規解釋機關。

日本目前仍未完全達到GDPR的所有規範，其中，日本個人情報保護法未要求企業必須設置個資保護長（DPO）；關於當事人權利部分，當事人就其個人資料有請求閱覽、更正、停止利用及刪除等權利，但沒有資料可攜及被遺忘權，與台灣個資法的規範相似。

觀察日本經驗，跨境傳輸議題部分，日本針對來自歐盟的個資，以補充規則另為規定，使其符合GDPR標準，但日本的國內仍適用原本個資法，為新創事業發展保留部分彈性。

如成立於2013年的日本連鎖咖啡店「Shiru Cafe」，以日文「知る（知道）」發音Shiru為店名，只要大學生在Shiru的網站上留下姓名、生日、電郵地址、電話、興趣、就讀科系及預計畢業年份等資料，就能換得一杯店內免費的咖啡、茶或果汁。

Shiru在日本已經開了10多家分店、大部分在東京大學、京都大學、早稻田大學等名校附近，其收集到的學生的個資會提給像日產、鈴木、微軟和摩根大通銀行等企業，讓這些企業能根據學生資料精準行銷。

曾到日本考察個資保護措施，中華民國消費者文教基金會董事、律師游開雄解釋，可能是日本利用個資詐騙的情形很少，在日本個資是可以當成交易標的，容許業者販售電話號碼、出生年月日等個資。不過，他強調，台灣利用個資詐騙屢見不鮮，民情不同不能當作借鏡。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨則認為，個資保護最好情況是讓小的公司有一定的彈性找尋商業模式，中大型企業要有嚴謹的治理與GDPR接軌，但業者仍有不同的意見，

韓國在2015年向歐盟提出申請電信通訊領域的部分適足性認定，但隨著雙方諮商持續推展，目前韓國已轉為申請全面性的適足性認定，韓國個人資料保護法現正於韓國國會審議，歐方表示雙方已進入諮商後期。

韓國目前已有個資保護專責機關，但沒有裁罰權，現在也在修法中。

值得注意的是，近年韓國個資洩漏情況也非常嚴重，例如2014年韓國三大信用卡公司客戶資料外洩，成為韓國史上最嚴重的個人資料洩漏事件。根據統計，全南韓5000萬人口，就有4000萬人的身分證字號及個人資料掌握在駭客手裡，高達8成，不少韓國金融界人士、知名企業家，以及藝人都未能倖免於難。

為加強控管，韓國政府於2015年7月通過最新個人資料保護法修正案（Personal Information Protection Act, PIPA）。修正案新增懲罰性損害賠償及法定損害賠償規定。

因為個資外洩實在太嚴重了，韓國政府在2014年就曾一度考慮要花7000億韓元（約新台幣200億元）及10年時間重建身分證系統；且為保護因身分證號碼外流，導致生命財產受到威脅，或有受害可能的民眾，韓國政府在2017年5月30日開始實施身分證變更制度，有需要的民眾可申請變更身分證13碼中的後6碼。

至今年7月，韓國身分證號碼變更委員會共收到1653件申請，其中1499件通過，主要是各種詐騙、家暴、身分盜用、約會暴力等案件受害者，為避免再次受害而提出申請。（編輯：楊凱翔）1080918