免費貼圖騙個資 這些招數教你自保

網路購物已經成為現代人生活的一部分，專家建議，除了盡量避免在高風險平台消費，交易前要注意免責條款外，也要定期更新密碼。（中央社製圖）

你不知道的個資風暴來襲專題8（中央社記者林孟汝台北18日電）民眾經由臉書或line分享收到小熊維尼、米奇、媽祖等的貼圖訊息活動，要求分享給更多好友、群組，就能享有免費下載好康，不過，這類假訊息多是為了騙取個資，因此使用者應先查證，也不要轉傳、分享，自保招數一定要懂。

數位時代大規模個資外洩事件頻傳，除了企業未做好把關的防護措施外，也有許多使用者忽略使用網路的安全風險，個資外流嚴重時甚至會變成詐騙的幫兇，還讓台灣淪為詐騙王國。

當網路愈來愈便利，企業的外洩管道也愈來愈多元，除了實體隨身碟及外接式硬碟外，從傳統的電子郵件、即時通訊、網站，再到當前熱門的Line、行動App、雲端儲存與各類型手持裝置全都是資料外洩的可能管道，資安防護也成為企業不得不重視的課題。

不過，網路上的帳號就如同每個人的身分證，別有居心的歹徒，只要具備基本技能就能從資訊中，「按圖索驥」找到更多個資，專家建議，民眾要降低風險就要先自保，以下這些招數一定要懂。

其中，網路購物已經成為現代人生活的一部分，專家建議，除了盡量避免在高風險平台消費，交易前要注意免責條款外，也要定期更新密碼，不同平台要使用不同帳號密碼，千萬不要使用如臉書等社群媒體當萬年帳號。

另外，許多人為了省去每次購物結帳時，都要輸入一次信用卡資訊的麻煩，因此選擇將信用卡卡號及相關個人資訊，記憶在購物網站上，以便下次結帳使用。

專家說，最好不要儲存任何信用卡及個人資訊在購物網站上，若是已經將資訊記憶在網站上，也要趕快將這些個人資料移除，避免外洩，每次使用完線上服務都要登出，尤其要設定瀏覽器自動清理Cookie和瀏覽紀錄，避免網站追蹤行為。

近年來依據「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，銀行業須委託會計師，就個人資料保護進行專案查核並出具報告，其中包括利用客戶資訊以前，是否善盡告知義務，並取得客戶授權等外，也會確認已無業務往來的客戶資訊，金融機構是否有妥善在一定時間內刪除。

台新銀行資訊長孫一仕解釋，如果消費者提出不再使用此銀行的服務，銀行會進行銷戶的動作；不過因為主管機關規定，銀行必須依照業務性質來保留客戶的交易資料，以防未來發生交易糾紛問題時，可提供調閱或檢視。

他舉例，涉及到交易資料的業務，像是購買投資型商品等，有的銀行會規定要保存資料到一定的年限，如5年至10年。但他強調，除非需要調閱檔案，否則銀行不會擅自使用。

近年來各大網路公司如 Google、Facebook等，都推出了「兩步驟驗證」（Two-Step Verification）登入方法，藉由手機簡訊、OTP動態密碼等方式，在使用者試圖登入企業網站或相關網路服務時，除了輸入原有的帳號及密碼外，多增加一個認證步驟，利用輸入簡訊驗證碼或點擊通知提示等方法，保障用戶資料及帳號安全。

APP也可能導致個人資料外洩，資安專家建議，社群網站上心理測驗或遊戲APP儘量不要點，下載APP前，更要花點時間了解由誰發行、功能是什麼，授權的內容有沒有不合理，並安裝可信的開發商提供的防護軟體，強化資安。

若萬一若接到商店客服電話，要求至自動提款機匯款或轉帳操作，消費者應撥打電話到原商店確認事由，或致電165防詐騙專線詢問，免得上當。民眾若有個資外洩的疑慮，或因個資外洩而被詐騙，應立即報警處理。

值得注意的是，擁全台高達1900萬用戶的社群通訊軟體，LINE近來成為網路詐騙的主流工具，用假帳號送免費貼圖的方式騙取個資，上鉤受騙的人無數，資安專家說，這類可疑訊息大都要求分享給更多好友、群組，才能享有好康，或是誘使加入其他帳號，因此使用者最好先查證外，也不要轉傳、分享，才能遏止詐騙橫行。（編輯：鄭雪文）1080918