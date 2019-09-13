個資全都露 網路時代你我都是透明人

個資曝光讓身分資料、信用卡、銀行戶頭帳號密碼等重要資訊在彈指之間就輕易淪陷，你我都可能成為透明人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

你不知道的個資風暴來襲專題1（中央社記者林孟汝台北13日電）網路時代人人都以為在鍵盤後就是隱形，但事實剛好相反，個資的曝光，讓身分資料、信用卡、銀行戶頭帳號密碼等重要資訊在彈指之間就輕易淪陷，你我都可能成為透明人，在這場個資風暴中無所遁形。

2018是人類歷史上資料外洩最嚴重的一年，據星盾科技創辦人林育民指出，截至2018年9月為止，全球遭外洩個資已高達17億筆，大型資料外洩造成的損失金額約是新台幣1.2億元起跳，而全球每秒都至少有900筆資料正在外洩中。

「個資外洩已成為國安問題。」台北科大智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，網路蓬勃發展，以前沒有那麼多個資曝露在網路上，但隨著科技進展，日常生活活動也愈來愈多透過網路在進行，今天數位科技可以收集到個資是全面的，臉書「劍橋分析事件」就是一個警訊。

臉書（FACEBOOK）2018年3月爆出5000萬個資遭外洩濫用，這些個資被懷疑在2016年美國總統大選時干涉選舉，臉書市值因此蒸發數百億美元，後續還因此遭美國聯邦貿易委員會（FTC）開罰50億美元，只要美國司法部同意，將創下FTC史上最高罰款金額。

江雅綺說，現代人從起床第一眼到睡覺前最後一眼都是手機，比親密情人更占據時間，那麼多活動都在網路或手機上進行，包括行蹤、曾經查詢過關鍵字詞、瀏覽過的頁面、想買的東西，甚至只是在臉書按讚等資訊，愈來愈進步的科技也都可以記錄所有的行為，讓你我「無所遁形」，失去個人隱私，仍渾然不知。

中華民國消費者文教基金會董事、律師游開雄坦承，「自己從來不下載APP」。他說，APP的目的就是要收集個資，進行大數據分析，以便精準行銷，行政院消費者保護處去年曾抽測市面15件4G應用程式App，結果有89%安全性不合格，可見APP等應用程式在資訊安全上具有高度風險。

個資保護執法從寬 刑度偏輕無嚇阻效果

雖然游開雄認為，電商或網路平台理應要對個資採取相關保護措施，但不可否認的是以營利為目的的企業，講究的是利益掛帥，公司的人力及資源分配一定是放在可以創造最大利潤的部門，不可能把很多資源放在個資的保護，況且「政府現有的機制跟法規，不具有業者強化機制的誘因」。

游開雄舉例，如法規上規定，個資外洩時，公務機關及非公務機關都要在「適當時機」通知消費者，但在消基會觀察下，所謂的「適當時機」通常都是慢了半拍，甚至為時已晚，詐騙集團已經先一步把被害人的錢財劫走。

2017年3月就曾發生航空公司遭駭客入侵訂票系統，蓄意收集非法盜用個資，短短不到一週時間，就有40多起因此而被詐騙的案件，損失金額高達新台幣300萬元。其中一名女子被詐騙52萬元氣得提告，判決結果在2018年1月出爐，法官認為航空公司應妥善保護旅客個資，業者敗訴須賠2萬元。

新台幣2萬元的賠償，和國外動輒數10億美元罰款相比，台灣個資外洩對企業處罰實在太低。游開雄說，以目前的研究資料來看，個資法在刑事上的處罰，成立的個案「寥寥可數」，刑事上的處罰及追訴也都刑度偏輕。

現行個資法明定「當被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件500以上2萬元以下計算。最後，在同一原因事實造成的事件，除非原因事實的利益超過2億元，不然一次事件的最高總額2億元為限。」

游開雄認為，個資外洩一個案子都是數萬筆計算，這樣的罰責，企業根本沒有誘因改善保護措施，加上政府機關裁罰不力，個資保護目前「立法從嚴、執法從寬」，對業者根本沒有嚇阻的功能。

個資定義是直接或間接可以識別出個人的資料，包含姓名、出生年月日、身分證字號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療等等，但目前台灣多數民眾並不認為「自己的個人資料」具有多大的價值。

2018是人類歷史上資料外洩最嚴重的一年，近年來台灣也有發生多件重大個資外洩案。（中央社製圖）

個資被侵害就像隱形火 燒到才知道殺傷力

江雅綺感嘆，台灣民眾對個人資料的意識還有待加強，常常在大賣場或馬路上看到，有些民眾為了一包衛生紙的代價，就雙手奉上自己的個資，當發生個資外洩事件時，可能因為每個人都只有受傷一點點，比較難期待會站出來求償；但這種犯罪行為恐怖的地方就是集結起來就受傷很大，「10萬人個資外洩跟一個人個資外洩受損是不一樣的」。

游開雄也有同樣感觸，他說，在發生重大消費權益受損事件時，消基會當然會第一時間跳出來為消費者主張權益，但消基會也發現，只要是吃進去肚子的食安問題，如要決定要打團體訴訟，同意參加的受害人就如雪片般飛來；但如果是個資外洩事件就非常冷清，如今年1111人力銀行個資外洩案，消基會也曾經想提起團體訴訟，參加的受害者卻很冷清，「因為大家都覺得不痛不癢」。

游開雄強調，消費者要勇於站出來，沒有給業者壓力，業者不可能改善個資保護的措施，而這把隱形火，很可能就會燒到自己體無完膚。（編輯：林興盟）1080913