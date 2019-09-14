金融科技淘金 考驗資安風險管控

你不知道的個資風暴來襲專題5（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈台北14日電）今年7月底金管會公布3家純網銀獲准申設名單，正式啟動純網銀元年，面對新興科技的資安風險及網路犯罪的威脅，純網銀及開放銀行等創新營運模式，都必須做好應戰準備，才能為民眾的個資把關。

比起其他產業，主管機關高度監管的金融業，具有更完備、嚴謹的個資保護控管機制，主管機關也都嚴格要求金融機構必須遵照個資法規定，妥善處理客戶資訊的蒐集、處理及運用。但前幾年，還是曾有公、民營銀行發生個資外洩事件，遭金融監督管理委員會開罰。

趨勢科技首席資安顧問紀孟宏在2018台灣資安大會上也說，至2017年9月為止，在Google Play商店出現將近30個Bankbot惡意程式，偽裝成正常的應用程式到處散布。

他說，駭客利用假網頁覆蓋在正常的行動銀行APP，當用戶輸入行動銀行的帳號密碼後，惡意程式會要求再輸入一次帳號密碼，確保兩次的輸入無誤，再使用竊取的帳號密碼，從網路銀行登入進行盜刷。更可怕的是，Bankbot惡意程式還會攔截銀行寄給用戶的簡訊雙重認證，讓受害者無法及時發現。

「客戶的個人資料就好比銀行的資產。」台新銀行資訊長孫一仕表示，個資分為兩部分，除了姓名、電話、email等基本資料外，就是消費者與銀行間的交易往來等敏感資訊。他認為，金融機構本來就不會隨意的去使用或是提供給他人，不過未來為了消除客戶在使用數位金融上對個資洩漏的疑慮，銀行必須更加謹慎地去規範及把關。

數位時代來了 銀行保護個資有更大挑戰

值得注意的是，數位轉型迅速，傳統的資安防護已不能解決新興金融科技衍伸的資安問題，尤其像AI、區塊鏈、雲端與大數據，雖然能用來加值金融服務，但也存在了更高的資安風險。

為了保護民眾的身家財產，金管會要求，拿到執照的3家純網銀業者自行規畫的資安規範，要符合現有銀行所要遵循的資安防護與資安管理規定外，業者在開業後1年之內，必須通過並取得資安標準如ISO27001、個資保護標準如英國BS10012、台灣TPIPAS等認證。

傳統金融機構的個資保護機制如今也面臨不少挑戰。金管會日前已拍板，將分三階段在台灣推動「開放銀行（Open Banking）」。

舉例來說，第一階段開放商品公開資訊，如房貸利率、信用卡商品等，讓第三方公司能透過共通的應用程式介面（API），介接到各銀行資訊，讓使用第三方公司APP的客戶，藉由APP就可輕鬆比較各銀行房貸利率。

開放銀行異業結盟 個資授權規範仍未明

孫一仕表示，目前技術層面是由財金公司來作擬定與認證，但第三方業者將來要使用客戶在銀行這邊的資料，並不是全部的資料都可以開放，而是要視第三方業者提供的服務所需要的資料作開放。舉例來說，銀行與這家公司合作5個服務項目，銀行透過財金公司取得認證後，第三方公司就可以跟財金公司取得這5個服務項目對應的個資。

更關鍵的是，第二階段開放客戶資訊，在已取得客戶同意前提下，第三方公司可直接提供用戶帳戶整合服務，將在多家銀行的存款、投資、房貸等資訊直接整合呈現；第三階段進展到交易資訊的開放，讓第三方公司APP可直接連結帳戶進行扣款、支付。

對此，華銀主管表示，根據金管會規劃，開放銀行走到第二階段，涉及要將客戶於金融機構所存放的個資提供的第三方公司，雖然規定要經客戶授權才能提供，但單就授權這件事，金融機構要進到怎樣的義務才合理，就需要主管機關更進一步定位清楚。

這位主管舉例，實務上不少消費者很少去閱讀各式各樣的同意書，大多是直接勾選同意就去使用服務，但客戶放在銀行端的個人資料、財務資訊更為敏感，等於是交出身家資訊，如何讓用戶清楚知道自己授權了哪些、範圍是否合理、授權期間多久等，金融機構要做到怎樣程度才算善盡義務，必須要有更清楚地規範。

他說，目前金融機構與民間業者進行異業結盟時，也會讓第三方公司透過API介接握有的相關資訊，但大多會謹慎選擇較值得信賴、較知名或較可妥善運用客戶個資的業者，未來走向全面開放，當所有新創公司都可來使用，問題就會凸顯出來。

華銀主管指出，未來看金管會怎麼訂定相關規範，在能符合法規前提下，傾向由客戶主動來向金融機構表達願意授權，例如上金融機構網站取得授權碼，金融機構才會把個資提供給第三方公司，而不是由第三方公司直接與金融機構索取，確保是客戶本人授權。

另一名民營公股行庫主管則認為，現在金管會對開放銀行的法規仍不明確，金融機構在客戶同意前提下，把資料提供給第三方公司，這種個資提供行為性質到底怎麼定義，如果是視為金融機構將客戶個資委外進行利用，那後續個資保護該由哪一方來確保，出了事責任會不會回到金融機構身上，需要更清楚的界定。（編輯：黃國倫）1080914