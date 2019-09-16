iPhone新機將同步上市 經銷商預約數增5成

蘋果公司推出新一代iPhone 11 Pro，採用超Retina XDR顯示器，具備兩種最高亮度，可自動判斷何時該使用哪種亮度。中央社記者吳家豪舊金山攝 108年9月15日

（中央社記者吳家豪台北16日電）iPhone 11系列新機20日將在台灣開賣，蘋果經銷商德誼數位今天公布預約人數較去年同期成長約5成，親民價的iPhone 11占40%最高；亞太電信觀察，大螢幕機種仍是消費者首選。

德誼數位總經理趙憶南表示，德誼從9月11日開放消費者登記至今，預約人數較去年同期成長5成以上，原因是今年3款新機同步上市，與去年分兩波上市不同；以機種來看，iPhone 11占整體預約數40%，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max各占30%。

趙憶南指出，從顏色來看，在iPhone 11中，紫色占預約數30%最多，白色占20%，黑色占19%，綠色占16%，紅色占8%，黃色占7%。在iPhone 11 Pro系列中，夜幕綠色占預約數40%，太空灰色占24%，金色占21%，銀色占15%。

他說，為了搶攻時尚客群，德誼也推出精品級服務，在全台門市推動時尚顧問駐點，並與知名設計師合作推出聯名新品配件。

此外，亞太電信推出一年一度的iPhone新機預購活動，祭出月付999元就能將iPhone 11免費帶回家的優惠，限量共30名，自12日公布預購時間與地點後，已吸引不少用戶排隊。

亞太電信表示，排隊第一名的葉先生來自新北市永和區，在美國發表會當天就跑到三創門市側門排隊等候，即使當天亞太電信尚未公布預購時間與地點，葉先生仍堅持在現場排隊，累積排隊時間長達120小時。（編輯：郭萍英）1080916