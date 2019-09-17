宏達電延攬法電信商大將 梅特爾：14年前就在等

數年前HTC在倫敦舉辦阿福機發表會時，梅特爾就以法國最大電信商ORANGE的身分來參加，王雪紅讚許他是難得懂得VIVE、5G、AI、內容等各項領域的人才，很榮幸他願意搬到台灣來跟HTC一起打拚。中央社記者江明晏攝 108年9月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電今天宣布任命法國電信商ORANGE大將梅特爾任執行長，王雪紅對他相當讚許；針對何時決定加入HTC，梅特爾說，他14年前第一次遇到HTC時，就一直在等機會。

宏達電（HTC）今天宣布任命梅特爾（YVES MAITRE）擔任HTC執行長，即日起生效，王雪紅仍將繼續擔任HTC董事長，專注未來科技與企業方向的制訂，並在5G、XR與AI新世紀，共同實現VIVE REALITY遠景。

王雪紅與梅特爾今天下午在HTC新店總部召開臨時記者會，王雪紅表示，VR、AI、5G和區塊鏈加在一起的VIVE REALITY遠景，還要思考科技如何結合人文，進入VIVEPORT之後能夠創造出很多對人類有意義的內容，而這就需要有平台上下架，這段時間不止打造世界最好的硬體設備，也打造很好的平台，並與內容業者合作。

王雪紅指出，宏達電在5G也推出全球首個HTC 5G HUB產品，目前已有10多家業者合作，是時候需要很強的領導者，來帶領HTC進入下一個世代。

她提到，數年前HTC在倫敦舉辦阿福機發表會時，梅特爾就以法國最大電信商ORANGE的身分來參加，而HTC新店這棟大樓開幕時他也有來剪綵，王雪紅讚許他是難得懂得VIVE和5G等各項領域的人才，很榮幸他願意搬到台灣來跟HTC一起打拚。

針對媒體提問，他何時決定加入HTC，梅特爾開玩笑地說，「14年前他第一次遇到HTC時，就一直在等機會，而法國人是非常有耐心的」。

對於宏達電希望在未來的5G和AI中扮演什麼角色，梅特爾指出，5G會為未來帶來很大的改變，他深信擁有生態系的將是最後的贏家。面對宏達電營運上的挑戰，他將以什麼為優先任務？梅特爾指出，任何事都有挑戰，他讚許宏達電是第一個打造智慧機的公司，也是第一個具備5G視野的企業，他上任後也會持續推進宏達電目前的方向。

至於宏達電何時能重新轉盈？宏達電財務長沈道邦表示，過去兩年的相關布局，都是朝向這個目標努力。（編輯：張均懋）1080917

宏達電17日宣布任命梅特爾（Yves Maitre）（右）擔任HTC執行長，王雪紅（左）仍將繼續擔任HTC董事長。中央社記者江明晏攝 108年9月17日