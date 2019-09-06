宏達電8月營收回溫 月增66.8%

（中央社記者江明晏台北6日電）智慧機市場競爭，宏達電近幾年積極布局VR市場，營收規模縮減，7月合併營收4.4億元，創掛牌新低，但受到智慧機銷售與VR布局奏效挹注，8月營收回升至7.35億元，月增約達66.8%。

智慧機市場競爭，宏達電近幾年在智慧機市場的占有率下滑，轉向布局VR（虛擬實境）市場，宏達電7月合併營收新台幣4.4億元，創掛牌以來新低，但8月已見到回溫。

宏達電今天公布2019年8月自結合併營收達7.3億元，月增約66.8%，年減約47%，1至8月累計自結合併營收69.3億元，年減約62%。

宏達電在暑假期間陸續推出優惠活動，邀請台灣HTC老客戶回娘家享指定機型手機健檢、舊換新等優惠，有助於挹注營收表現。

在VR方面，HTC VIVE於8月初的ChinaJoy 2019的大會中推出全新無線跨平台內容共享模式VIVEPORT串流、也宣布VIVEPORT Infinity無限制虛擬實境訂閱服務正式支援Valve Index頭顯設備，VIVEPORT成為跨硬體的平台，放大目標市場，有效擴大營收。

而宏達電也積極將VR觸角伸向各影域，HTC VIVE透過新媒體科技結合影像藝術創作，在第76屆威尼斯影展中VR互動藝術創作「祈禱」更成為VR放映展區進場的第一個作品。而在10月高雄與11月金馬影展時，「祈禱」與VR動畫Gloomy Eyes（咕嚕米的眼睛），分別將進行台灣首映。（編輯：張均懋）1080906