首購族地獄 台北市正常2房自備款至少400萬

（中央社記者韋樞台北19日電）年輕首購族想在台北市買正常2房25坪大的房屋大不易，住展雜誌調查發現，這種大小的新成屋或預售屋總價多數逾2000萬元，自備款就至少要400萬元以上，台北市購屋高負擔成了「首購族地獄」。

房市研究單位住展雜誌統計，台北市新成屋、預售屋的25坪大「正常兩房」總價低於新台幣千萬元的建案掛零，總價1500萬元以內僅7個，大多數建案的正常兩房總價落在逾2000萬元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於1房空間太小，3房總價太高，2房成為多數首購屋青睞的產品；但台北市2房總價多在2000萬元以上，代表自備款至少400萬元以上，若以首購家庭年存40萬元，恐怕得先存10年，更何況有些年輕人年薪都不到40萬元。

何世昌指出，台北市新成屋或預售屋總價1500萬元以內的建案有7個，但多位於士林區的社子、北投區的非市中心路段，以及文山區仙跡岩步道旁的相對偏僻路段。若是首購族想選擇不算太偏僻的2房房屋，可能要靠家人資金奧援、轉買25坪以下的迷你2房，或是轉買中古屋，甚至在外縣市購買相對好的路段房屋。

他強調，中央與北市政府持續釋出對房市有利的政策，預計短期內房價沒有崩盤的可能，但因為薪資仍舊原地踏步，預料台北房市近年內難跳脫「首購族地獄」。（編輯：楊玫寧）1080919