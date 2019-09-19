5G浪潮席捲 貿協邀國際大廠談電商趨勢

（中央社記者廖禹揚台北19日電）5G科技發展快速，對數位商務趨勢帶來極大轉變，外貿協會主辦2019 DATE SUMMIT數位商務大趨勢－國際匯壇，特別邀集高通、愛立信等5G關鍵業者，剖析最新趨勢。

2019 DATE SUMMIT數位商務大趨勢－國際匯壇9月19日至20日在台北國際會議中心登場，面對5G浪潮襲來，今年特別將其列為重點主題，邀集電信權威研究機構IDC、全球手機晶片龍頭高通、全球前3大5G基地設備商愛立信、台灣電信商台灣大哥大等關鍵業者來分享5G最新趨勢。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水指出，5G發展速度相當快，愛立信預估，全球5G用戶將在今年底突破千萬大關，2024年5G用戶將逼近19億人，覆蓋率可達全球人口的45%，比去年預估值高出近3成，「可見5G發展的速度比我們預想的更快」。

日前至德國參與歐洲工具機展（EMO）的葉明水表示，展中可看到許多工具機都開始使用5G技術，而5G相關零組件也成為台灣資通訊廠商今年上半年出口主力，顯示5G是台灣主要產業中應特別關注項目。

葉明水表示，5G網路快速且穩定，可望帶動AR、VR等新應用蓬勃發展，進而改變消費者行為模式。為掌握最新數位商務趨勢，本屆論壇聚焦5G、微網紅、區塊鏈、人工智慧及C2B電商新零售等新興議題，並邀請多家新創及各國龍頭電商業者，共請到8國24名重量級講師來台交流分享。（編輯：張均懋）1080919