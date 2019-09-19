日樂天在台深耕 學者：電商成熟與文化相近是關鍵

（中央社記者廖禹揚台北19日電）日本樂天十幾年來在台事業從電商一路擴及純網銀，今天再宣布將收購Lamigo桃猿隊，學者認為，台灣電商市場規模與成熟度，與日本文化的相似性，是吸引其在台深耕關鍵。

日本樂天集團在2007年與統一企業合資成立台灣樂天市場股份有限公司，正式進軍台灣電商市場，也是樂天市場的第一個海外拓點，後於2013年買下統一企業所持股份，業務拓展至樂天旅遊、樂天信用卡、Rakuma樂趣買及樂天Kobo電子書等業務。

此外，樂天與台灣電商PChome今年3月簽訂合作協議，串聯兩者服務；旗下樂天銀行與國票金合資的樂天國際商業銀行也在7月底列入金融監督管理委員會首波純網銀獲准申設名單。

財團法人商業發展研究院商業科技應用研究所副所長戴凡真接受中央社記者訪問指出，台灣是日本樂天目前在亞洲市場唯一海外據點，也是日本樂天在發展海外業務時表現較好的市場，「大概他們對台灣也很有興趣」，所以也將在日本國內發展的多元業務，逐步複製到台灣。

台灣之所能吸引日本樂天深耕，戴凡真認為有兩大因素，首先是台灣在電商平台的驚人消費力，戴凡真表示，台灣實體零售雖然很密集便利，但電商還是發展很快，消費力甚至能與整個東南亞匹敵，單就電商市場而言，台灣無論在規模或成熟度上都在亞洲排名領先，對於以電商起家的日本樂天來說，當然是很有發展潛力的市場。

其次，戴凡真坦言，日本企業在適應異國文化上較缺乏彈性，「日本製造業在全球都發展得不錯，但在內需消費市場上表現相對沒那麼好」，而台灣與日本文化相近，對日本文化、日貨也有一群不小的認同族群，都讓日本樂天在台灣能「活得比較好」。

至於日本樂天將在台業務再擴及中華職棒，戴凡真表示，棒球是日本的「國球」，在台灣也是頗受民眾歡迎與重視運動，此收購案應是基於形象、公關、廣告效果的考量。

Lamigo桃猿隊今天召開記者會宣布，母公司LA NEW與樂天公司達成協議，將把公司股權百分之百轉賣給樂天公司，並表示樂天公司未來將透過中華職棒展開多項業務；樂天亞洲總部營運長渡邊崇受訪時也指出，希望透過加盟中華職棒，讓台灣更認識樂天。（編輯：林孟汝）1080919