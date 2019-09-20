毛小孩商機旺 寵物產業銷售額10年增7成

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）財政部發布最新統計通報，從2008年至2018年，寵物相關產業不論家數、銷售額成長皆達7成以上；其中，寵物照顧服務產業（如獸醫、訓練照顧等）銷售額成長近5倍，最為顯著。

財政部統計處表示，2008年寵物相關產業總家數僅3734家，至2018年增至6486家，增幅73.7%；寵物相關產業總銷售額也從2008年的新台幣154.5億元，成長至2018年的265.8億元，增幅72%。

統計處指出，其中以從事寵物周邊商品買賣產業的家數最多且銷售額最大，各占整體產業的56%及82%，不過，因為市場趨於飽和，近10年間銷售額僅成長62.7%，為相關產業中最低。

統計處說，相較之下，受少子化與高齡化影響，民眾不僅飼養寵物數量增加，飼主與寵物間關係也越來越親密，帶動寵物照顧服務產業需求興起。2008年寵物照顧服務產業家數僅269家，至2018年大幅增至1516家，增幅4.6倍，占整體寵物相關產業比重也由7.2%攀升至23.4%，銷售額10年間同樣增加4.9倍、達到18.1億元。

至於民眾經常飼養的寵物類型，統計處表示，主要以犬貓為主，根據農委會調查推估，2017年底家犬飼養數量達178萬隻、家貓為73萬隻，飼養家犬數量仍顯著高於家貓；不過，觀察從2013年至2017年，家貓飼養數量成長了27%，相比家犬數量只成長2%。

統計處推測，此現象可能與都會生活型態普及有關，因公寓大廈比較無法提供狗狗足夠活動空間；反映在統計數據上，家貓占比（占飼養犬貓合計數）最高的前幾名縣市，新北市（37.5%）、台南市（36.6%）、台中市（36.5%）、新竹縣（35.3%）及台北市（33.7%），確實多為都會地區。

此次統計的寵物相關產業，包括「寵物周邊商品買賣產業 」（含寵物服裝及飾品配件批發 、寵物用品批發、寵物用品零售及寵物飼品零售）、「寵物販售產業」（含寵物批發及寵物零售），以及「寵物照顧服務產業」（含獸醫服務、寵物殯葬及寵物照顧及訓練）。（編輯：鄭雪文）1080920