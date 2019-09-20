第4季業績拚同期高 精測大漲衝13個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）中華精測第4季業績有機會創同期新高，盤中股價急拉，最高來到854元，大漲8.7%，創去年8月上旬以來波段高點。

展望今年第4季營運表現，精測表示整體營運不會差，可能較第3季高峰小幅修正。

法人預估，精測第4季業績較第3季小幅下滑在10%以內，預估單季業績有機會超過新台幣8.5億元，來到歷史同期新高。

第3季開始晶圓代工廠7奈米先進製程測試積極拉貨，此外華為旗下晶片設計廠海思對於射頻元件測試的非美商化要求增加，對於台廠晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求提升，也帶動精測第3季業績。

法人預估，精測第3季業績可望較第2季大幅成長超過4成，有機會超過9.5億元，單季新高可期。

精測深耕5G晶片測試，法人指出，精測第3季5G相關業績小量挹注，目前5G應用業績占整體業績比重約5%，預估明年第1季開始逐步放量。

從客戶端來看，法人表示，精測已經切入台系手機晶片大廠5G產品，也與國外晶片大廠合作5G晶片測試，精測也打進中國大陸手機晶片5G測試，目前中國大陸客戶占精測5G業績比重超過5成。（編輯：鄭雪文）1080920