展現改善空污誠意 台電祭環保停機措施

（中央社記者廖禹揚台北20日電）台中市政府今天將就生煤管制舉行聽證會，台電也在會前表示已開始「環保停機」新措施，展現改善空污誠意，也呼籲各界不可躁進式減煤，盼與地方政府及社會各界攜手合作。

台電今天發布新聞稿表示，除自2017年以來配合在空品不良時期執行友善降載，由於供電狀況已大幅改善，今年空污季將進一步擴大降載幅度，配合在環保署預報空品區有連續性空品不良時，評估供電穩定及機組狀況，在減少一部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，彈性調度該燃煤機組「環保停機」。

台電表示，這項新做法已在18日開始執行，19日除履行「秋冬空污季兩部燃煤機組不運轉」承諾，台中電廠4號機與7號機歲修停機外，也安排3號機「環保停機」，以及其他七部機組友善降載，台中電廠19日降載量共計達235萬瓩，十部機組均對減排有所貢獻。

台電說明，執行環保停機有2大準則，一是評估未來3天即使停減一部機組，仍能維持供電充裕綠燈；二是依環保署預報資訊，預測未來3天空品區達二級預警。每次執行時間將長達3天。

19日執行環保停機的台中電廠3號機裝置容量55萬瓩，預計23日重新併聯供電，約影響備轉容量率1.7%。裝置容量50萬瓩的興達1號機今天預估也將進行環保停機。

台電並指出，近5年資料顯示，台灣用電持續成長，部分人士希望直接減煤4成、現有機組立刻除役的躁進式減煤，會直接影響電力供應。台電強調，能源轉型及減煤增氣需要時間，須按部就班逐步達成，不可躁進式減煤，台電也盼望與地方政府及社會各界攜手合作，勿讓減煤議題陷入對抗局面。（編輯：鄭雪文）1080920