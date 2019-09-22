民眾愛保險大賣場 前8月保費收入保經代占逾6成

（中央社記者劉姵呈台北22日電）台灣保險滲透率世界第一，平均每人就握有超過2.5張壽險保單，據統計，今年前8月壽險業保費收入保經代通路占比高達61.42%，遠高於保險公司自身通路。學者認為市場多元發展是好事，消費者無論選擇哪個通路，「貨比三家不吃虧」。

根據壽險公會最新統計，壽險業今年前8月各險別初年度保費收入新台幣8065.3億元中，壽險公司行銷體系有3111億元占38.57%；但是銀行保經代通路加上傳統保險經紀人、保險代理人公司初年度保費收入高達4984.32億元，占比61.42%，遠高於壽險公司自身行銷體系通路。

對於消費者來說，保險經紀人、代理人公司就像是「大賣場」，單一保險公司就像是「專賣店」，走進去一樣都可以買到商品，但是如果想嘗試不同的品牌，或是想一次購足所需要的商品，大賣場（保險經紀人）就可以提供一站式服務滿足所有需求，專賣店（保險公司）就只能選購特定商品，否則就要去下一家。

消費者從單一保險公司轉向保經代購買保險變成趨勢，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁分析，站在消費者的立場，購買保險除業務員展現專業，在投保時說明清楚保戶的權利與義務外，最重要的就是發生事故時，業務員可以即時作理賠服務。

客戶購買行為轉變 保險公司也轉與保經代合作

此外，客戶購買行為的轉變，也讓保險公司大幅提高與保經公司的合作，郝充仁比喻，保險公司要養自己的業務員，就像牧場養牛，需要環境維護、飼料，投入成本很高，於是就有許多中小型保險公司認為，不如把自己的商品，放到別人家的牧場（保經代），租別家的牛（保經代業務員），還是有保費收入，但又可以降低成本。

早在2013年就大幅度與保經公司合作的AIA友邦人壽總經理侯文成也指出，保險公司主力在於設計保單，業務員只能專門銷售旗下商品；但保經公司可代理多家保險公司的保單，相較之下，對保險公司來說，反而可專心設計保單，提供更多符合民眾需求的商品。

侯文成表示，2018年台灣民眾投保率高達250%，且台灣保險滲透率世界第一，平均每人就握有超過2.5張壽險保單，這還不包含不能投保以及沒有買保險的人，攤平結果每人的保單還不只3張，顯見台灣人非常愛買保險。

他也說，現在保險公司非常多家，民眾不見得只能跟一家保險公司買保單，相較之下，保經公司可以針對客戶的保障需求與預算考量，量身規劃專屬保單組合，讓保戶買到真正適合自己的保單，也將錢花在刀口上。

侯文成也觀察到，現在有不少保險公司針對合作保經公司下的保戶，設計專屬獨有的保單商品；不過他也強調，對民眾來說，不管在哪裡買，一定都是最終的受益者。

長期來看，學者大多抱持樂觀的態度看待市場多元發展，不過，政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆也表示，像是歐洲國家如德國、英國與日本，因為制度關係，主要銷售通路都集中在保經代，但台灣則不一樣。

彭金隆認為，每個通路都有它的優缺點，儘管保險公司與保經代通路合作成為趨勢，不過站在消費者立場，最主要的還是要看業務員的專業度及服務周不周全。

郝充仁也認為，中小型保險公司為了增加業績，轉向與保經代合作的現象可能會愈來愈多，但大型保險公司則不一定；他表示，未來保經代想要能永續經營的話，除了原本平台代理多元商品的優勢外，也是要打造品牌，讓業務體系可以長久發展，提升業務員及通路的競爭力。

郝充仁提醒，消費者無論選擇哪個通路，要「貨比三家不吃虧」，不一定就是哪一個通路最好，最好就是多方比較，針對自身的保障需求及預算考量去做通路及商品的挑選，另外業務員的專業能力與服務，也是一大考量。

一位不具名的大型保險公司業務員表示，雖說保經業務可以推薦保戶多家公司的保單，但找保經公司的業務員買保險，也不保證就會比較好，保經業務員也有可能故意推薦佣金抽成較高的保單。

另外，如國泰人壽、保德信人壽、三商人壽、南山人壽等保險公司，為了讓自家業務員有較好的競爭力，有些具競爭力的商品也不一定會與保經業務員合作，這時消費者若要購買某些特定商品，還是需要找保險公司業務員接洽才能購買。（編輯：林孟汝）1080922