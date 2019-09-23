微星電競需求回籠 法人估第3季營收創高

（中央社記者吳家豪台北23日電）法人指出，今年第3季歐洲、中國等區域需求回籠，電競大廠微星營收可望創單季新高，目前股價已反映旺季行情，將目標價上修到96元，但考量獲利空間有限，投資評等調整至中立。

微星股價今天以平盤91.6元開出，盤中小漲0.76%、來到92.3元，成交量超過2700張。

法人表示，第3季為傳統旺季，電競筆電有歐美返校、假期銷售需求，微星累計今年7到8月營收達新台幣210.9億元，年增16.2%。由於8月歐洲、中國等上半年銷售偏弱的區域需求回籠，9月將延續旺季拉貨力道，營收可望較8月再成長，看好今年第3季微星營收將季增28%至334.7億元，優於原先預估的季增15%到20%。

微星9月針對媒體創作、個人直播、繪圖設計人員與工程師等需要較高運算規模的專業人員，推出一系列Creator PC，與電競筆電不同處在於Creator PC設計簡約、強化色彩調校、音效、支援多工、多螢幕輸出等。

法人認為，Creator PC與電競筆電一樣屬於少量多樣產品，適合微星中型的生產規模，且Creator PC基期較低，預估明年成長力道將高於電競筆電，有利整體筆電營收維持雙位數百分比（10%以上）的年增率。

針對美中貿易戰影響，法人分析，美洲占微星營收比重約20%，其中電競筆電營收占一半。主機板、顯示卡在前一波課稅清單中，出口至美國的板卡產品已全部移回台灣生產，若美國12月15日針對筆電課徵關稅，微星計劃輸往美國電競筆電產品也移回台灣廠組裝；由於台灣生產成本高於大陸5%至10%，其影響可能反映在接下來的季度獲利表現中。

法人將微星目標價從88元上修到96元，投資評等從「增加持股」調整至「中立」，仍看好微星具殖利率題材、明年電競筆電成長將延續。（編輯：張良知）1080923