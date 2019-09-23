5G專頻專網 NCC：建議使用高頻段

（中央社記者吳柏緯台北23日電）NCC代理主委陳耀祥今天表示，5G的專頻專網仍在研議，不過3.7GHz到3.8GHz的頻譜過於接近3.5GHz的黃金頻段，希望未來專頻專網不要使用這個頻段，使用離3.5GHz較遠的頻段。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天上午赴立法院交通委員會備詢，報告台灣5G頻譜競標與規劃。由於近日傳出政府有意針對垂直場域業者提出5G頻譜的專頻專網，頻段可能落在3.7GHz到3.8GHz之間，總計100M頻譜頻寬，出席的立委非常關注，成為質詢的重點。

民進黨籍立委葉宜津質詢時提問，3.7GHz到3.8GHz的頻譜可能被用於專頻專網，NCC有什麼樣的規劃與立場。

陳耀祥表示，目前並沒有這樣的規劃，僅是新聞的訊息。他進一步說明，以NCC的立場，認為3.7GHz到3.8GHz的頻譜離5G首波釋出的3.5GHz太近，希望能保留鄰近的頻譜做為往後第二波釋照的標的。如果未來要專頻專網，盼能「往高頻段走」。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏備詢時指出，專頻專網仍停留在跨部會討論的階段，目前進行的重點是先了解如果使用3.7GHz到3.8GHz的頻譜，對於現有使用者是否會造成影響。

民進黨籍立委李昆澤質詢時指出，5G的頻譜是有價、稀有資源，如果未來有規劃企業專網，必須是具公共性、公益性，而且不應該干擾到目前的既有頻譜使用情況。

陳耀祥說明，如果未來要推5G的專頻專網，首先必須瞭解使用需求是什麼，接著是實驗是否可行。目前NCC對於實驗網路有相關的規定，如果經濟部、企業有相關的需求，建議他們能夠先進行實驗，待實驗結果出爐後再進一步討論是否要建置專頻專網。

陳耀祥表示，實驗都需要由企業提出，如果是公益性質，基本上不會有期限限制，但如果是商業性質，期限是半年，可以展延一次，換句話說最長可以到一年。（編輯：楊玫寧）1080923