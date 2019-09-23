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市場消息紛雜 新台幣回檔修正貶7.7分

最新更新：2019/09/23 18:11

（中央社記者潘姿羽台北23日電）美中貿易談判沒有顯著進展，加上美國聯準會降息程度不如預期寬鬆，使得資金行情失去續航力，新台幣跟著回檔修正，新台幣兌美元今天收盤收31.057元，貶值7.7分。

新台幣兌美元今天開盤價為31.02元，最高30.965元、最低31.057元，台北及元太外匯市場總成交金額14.87億美元。

新台幣匯率9月以來，一直呈現區間偏升，但今天不只台股量縮整理，新台幣也回檔修正。

外匯交易員解釋，美中副部長級貿易談判沒有傳出好消息，中國官員意外取消訪問美國蒙大拿州和內布拉斯加州農場行程，讓情勢更添變數；此外，中東緊張局勢升溫，以及聯準會(Fed)降息程度不如市場預期寬鬆，這些因素都讓資金行情失去續航力。

新台幣今天呈現區間整理格局，下午由升轉貶，且收盤前1小時，貶幅擴大；外匯交易員指出，國際美元轉強是主要因素，而離月底還有幾個工作天，出口商不急著拋匯，也讓貶勢難以收斂。

外匯交易員總結，新台幣短線將呈震盪整理，因為不確定因素太多，市場缺乏方向，「大家都在等消息」。（編輯：趙蔚蘭）1080923

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