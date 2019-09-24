中油2020年編50億探勘石油 未納入太平島

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）太平島開採石油事件延燒，中油公司今天表示，台灣自產能源有限，明年度確有編列約新台幣50億餘元的探勘預算，但以印尼、查德以及澳洲外國礦區為主，盼藉此穩定能源供應。

中油發言人方振仁進一步表示，台灣本島探勘以地熱及高屏地區泥火山周圍構造、海域探勘則以台灣海峽為主；太平島礦區為深水區域，探勘費用高、風險大、又涉及多國主權爭議，中油僅有2次地質構造調查，至今沒有實質的探勘活動，在109年度也未編列預算。

高雄市長韓國瑜昨天在議會總預算說明時否認到太平島挖石油事件，他23日晚上並透過臉書直播說，當初是因為了解高雄財政負債3000多億元，想到太平島屬旗津中興里，也知道中油曾2次探勘，「從沒說過高市府要開採石油、也沒寫在政見內」。

國民黨立委廖國棟今天則在臉書貼出一張中油109年的預算書指出，中油公司明年度探勘費用預計編列50億391萬3000元（包含陸上部分11億7000萬元，海域部分8787萬元，國外部分37億4200萬元等）。他表示，因為高雄市政府沒有轄管石油公司，依法市府無法編列探勘經費。

中油發言人方振仁接受中央社記者採訪時表示，109年度編列探勘費用共約50億元，將探勘印尼、查德以及澳洲等礦區；而台灣本島探勘則以地熱及高屏地區泥火山周圍構造，海域探勘以台灣海峽為主。

他指出，太平島礦區為深水區域，不僅探勘費用高、風險大、又涉及多國主權爭議，為了解區域地質構造，中油曾2次進行調查，至今沒有實質的探勘活動，在109年度也未編列相關預算。

方振仁說，由於台灣自產能源有限，大多化石能源必須仰賴進口，中油配合政府，開拓自有油源並且投入國際探勘，盼藉此穩定油氣能源供應。（編輯：趙蔚蘭/林孟汝）1080924