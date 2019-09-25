台灣精品魅力大 在日本宣傳智慧居家生活

經濟部國貿局主辦的「台灣產業形象廣宣計畫」以智慧居家生活為主軸，25日在東京辦台灣精品產業論壇日活動，讓日媒和企業人士對台灣資通訊產業的發展感到驚豔。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月25日

（中央社記者楊明珠東京25日專電）經濟部國際貿易局主辦的「台灣產業形象廣宣計畫」今天以智慧居家生活為主軸在東京舉辦「台灣精品產業論壇日」活動，讓日媒和企業人士對台灣資通訊產業的發展感到驚豔。

近年來台灣珍珠奶茶、文創商品等與台灣有關的商品在日本掀起一股旋風，為協助台灣資通訊（ICT）、智慧醫療及居家生活等產業也能搭上這股風潮，由國貿局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」今天在東京的文華東方酒店舉辦台灣精品產業論壇日活動。

活動由外貿協會行銷專案處處長吳俊澤主持，駐日代表謝長廷、駐日代表處經濟組組長周立、貿協東京台貿中心主任陳英顯等人出席，向日本媒體、買家及通路商介紹橫跨3個產業23家得獎企業的亮點產品，吸引媒體及企業買家近200人出席。

吳俊澤致詞時表示，活動以Smart Life為主軸，展出台灣最具優勢的資通訊產業，集結智慧醫療系統解決方案以及讓生活更便利、更智慧的居家生活類產品。

吳俊澤受訪時表示，貿協今年開始根據世界情勢的變化，重新把台灣精品的定位做調整，強調與消費者每一天生活有關的東西，台灣的產品一定在裡面。台灣的半導體、機器設備以及很多產品與世界上每個消費者天天都有關。

他說，在健康醫療方面，台日可做連結，特別是台灣有很多ICT廠商在醫療方面的應用上付出許多努力，而日本市場也有很多需求。台灣有些原本做運動健身器材的ICT廠商都跟日本的醫療、福利領域產生連結。

比如說，台灣有一家知名的運動器材廠商將健身用的跑步機與日本的失智症治療做結合，數據結果是來自日本長壽研究的資料，但成品由台灣製造，加入日本的數據，在日本市場推出，頗受歡迎。

此外，ICT技術與日本交通器材做結合，像是台灣的電動機車Gogoro、光陽公司的產品在日本算是嶄新產品，讓日本傳統製造二輪車廠商倍感威脅。台灣在ICT新的應用方面在日本可產生很大連結。

謝長廷致詞時表示，台日合作關係越來越密切，目前台日互訪的民眾逐年增加，期盼藉由這次的宣傳活動，進一步促進台日雙方商機擴大與合作交流。

謝長廷受訪時表示，目前台灣很多中小企業的產品在日本受到肯定，包括人臉辨識、醫療、客製化電腦設計等，台灣在這些方面的競爭力非常強。

此外，謝長廷指出，美中貿易摩擦之際，台日的合作更為重要，台灣有很多製品是用日本的零件，而台灣有的成品銷售日本，接受市場的考驗與競爭，也有很多成功案例。比如說，台灣的腳踏車零件是來自日本，但產品銷往全球。

這項活動吸引日本經濟新聞、日經BP、經濟產業新報等記者前來採訪，日媒對於台灣資通訊產業現況感到驚艷。此外，日本知名企業如日立、丸井百貨、東京奧運贊助商LIXIL、TAKARA TOMY、KDDI公司等企業也派人出席。

台日去年貿易總額達672.2億美元，其中，資通訊相關電子零組件占最大宗。台灣具有優秀的資通訊製造能力、完整的產業供應鏈及醫療服務實力，因此能發展完善的智慧醫療產業。（編輯：周永捷）1080925

經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫25日在東京舉辦台灣精品產業論壇日活動，圖為駐日代表謝長廷體驗台灣業者的產品。（外貿協會提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年9月25日

經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫25日在東京舉辦台灣精品產業論壇日活動，推廣台灣資通訊、智慧醫療及居家生活等產業。圖為故宮與台灣相機品牌合作推出的翠玉白菜數位相機。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月25日

外貿協會處長吳俊澤（右1）25日主持台灣精品產業論壇日活動，駐日代表處代表謝長廷（中）、貿協東京台貿中心主任陳英顯等人（左）出席台灣精品東京宣傳活動。中央社記者楊明珠東京攝 108年9月25日