大股東股權集中展現永續決心 大立光股價強勢

（中央社記者韓婷婷台北26日電）蘋果新機iPhone11銷售超乎預期，加上大股東將股票集中閉鎖管理穩定籌碼，激勵股王大立光股價穩步回升，今天開高走高回到近2個月來高點。

大立光受惠客戶新機出貨，推動營收從7月開始進入旺季，8月合併營收更一舉突破新台幣60億元關卡來到64.76億元，月成長19%，創下單月歷史新高紀錄，且連續2個月成長超過雙位數。

雖然8月營收寫下亮眼成績，但由於先前市場對蘋果今年新機iPhone11的銷售全面看衰，擔憂後續續航力不足，加上外資調降目標價，使得大立光股價在9月多次失守4000元關卡。

不過觀察籌碼面，外資從9月以來買多於賣，大多站在買方，累計9月以來買超大立光張數達1883張，三大法人持股也重回5成之上，顯現偏多心態。

法人表示，從各通路端及APPLE官方訂貨等待時間等各方訊息觀察，iPhone11銷售超乎預期好，可望帶動蘋概相關供應鏈第4季營運表現，是買盤重回股王的主因。

另外，大立光大股東林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟及其配偶高芳真、執行長林恩平再度申報轉讓1萬236張持股，幾乎將手中持股全數轉讓至閉鎖型公司石安股份有限公司，占大立光總發行股數約7.63%，意謂籌碼穩固，同時也宣示大股東對公司永續經營的信心跟決心，將有助經營權及籌碼穩定度。

大立光今天以4310元上漲55元開出，截至12時整，盤中最高來到4390元，最低價為開盤價4310元，成交量已超過700張，超越昨天的508張。（編輯：鄭雪文）1080926