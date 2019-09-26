花旗Q4投資展望 看好美國公債美元

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）花旗（台灣）銀行今天發布第4季投資展望認為，目前整體投資環境表現不差，全球景氣尚未有步入熊市跡象，但未來經濟發展充滿變數，建議投資採「防禦避險」策略，相較看好美國公債、高股息股、美元等標的。

花旗（台灣）銀行今天舉辦2019年第4季投資展望記者會，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞於記者會中表示，今年為止，全球股債市其實都有不錯表現，但因為有太多風險性因素及市場波動，影響投資人在低檔區不敢投資，在高檔區又過於興奮，提高投資決策難度。

曾慶瑞認為，從種種數據來看，目前全球景氣還沒有步入熊市的跡象，舉例來說，雖然美國殖利率出現倒掛，根據歷史經驗，平均18個月後景氣會出現衰退，但這次殖利率下降自來自央行寬鬆政策，因此無法準確顯示景氣循環衰退。

曾慶瑞指出，且目前還沒有大型產業處於景氣過熱情況，美國處於低通膨且家戶所得穩定增加，消費者負債接近歷史低檔，加上因降息導致的寬鬆金融環境，顯示景氣擴張可望持續；建議投資人仍可趁跌深之際尋找買點。

曾慶瑞表示，因為受各項因素影響，未來全球景氣發展仍充滿變數，「防禦避險」還是今年第4季全球投資市場主軸。第4季主要有3大面向值得留意，包括美中貿易戰發展、殖利率倒掛及黃金上漲，和負利率債券現象。

曾慶瑞指出，在2020年美國總統選舉前，美中可能無法達成全面貿易協定，對投資市場的影響恐持續的比預期更久。此外，這次殖利率倒掛雖未必反映景氣衰退，但仍使市場避免氛圍轉濃，支撐金價上揚，花旗集團已將其6個月至12個月金價預期目標調升至每盎司1600美元。

在債市方面，曾慶瑞表示，目前全球約有15兆美元的負利率債券，占全球政府公債約25%，且全球公債市場平均殖利率過去12個月下降了100個基點至1.4%，獲利空間相對有限，尋找較高殖利率將成市場主軸。

花旗（台灣）銀行建議投資人，應視市場波動為正常現象，但密切關注各項風險事件，謹記「風險先於報酬」，依風險屬性做好投資組合及資產配置；採取分批進場，以中長期持有方式投資，並慎選投資標的，如美元、高股息類股、防禦型類股和低基期金融市場，以及美國公債、美國投資等級債券和新興市場債等。（編輯：蘇志宗）1080926