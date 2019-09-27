創新技術博覽會 自駕車技術成亮點

（中央社記者潘姿羽台北27日電）2019台灣創新技術博覽會26日至28日於台北世貿舉行，其中未來科技館特別展出自駕車技術，亞矽執行中心表示，自駕車已是目前重要的產業發展方向。

亞矽執行中心今天發布新聞稿指出，台灣創新技術博覽會中未來科技館的「未來移動生態系」，共有12家廠商展出13項台灣自駕車與車載資通訊相關技術，完整呈現國內自駕車的產業生態系。

「未來移動生態系」展出成果包括勤崴國際的車聯網自駕車系統、高清地圖，緯創資通與中華電信合作的自動駕駛運行暨資訊整合平台，明泰科技的毫米波車用雷達、車用乙太網路，福華電子的DSRC車載通訊機，光寶科技的智慧路燈解決方案，研華AI行車安全解決方案等。

亞矽計畫執行中心執行長鄭貞茂表示，在國際自駕車發展趨勢的浪潮下，亞洲．矽谷計畫將自駕車列為重要的發展方向，自駕車更是去年智慧城鄉徵案的主要項目之一；在發展自駕車的規劃上，台灣應該要基於既有的軟硬體實力，積極發展出自駕車生態系。

這次展覽也有不少亮點，勤崴國際科技「車聯網自駕車系統」的阿虎自駕巴士，採用Nvidia Solution，使用勤崴自駕團隊自建的高清地圖，配合多種定位融合技術可做精準的導航規劃，車上配備包含光達、雷達、影像、GPS、IMU等環境感知儀器。

而中華電信與緯創資通共同合作建置的「自動駕駛運行暨資訊整合平台」，可即時顯示行車狀況影像、掌握車輛及交通號誌資訊、即時路況查詢等功能，並提供主管機關作相關自駕運行完整紀錄與監理決策。（編輯：蘇志宗）1080927