諾貝爾獎得主看臉書Libra 有可行性與隱私疑慮

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）臉書推出Libra加密貨幣計畫，預計2020年發行，對此，今天受邀來台的諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓（Robert C. Merton）認為，基於可行性及隱私疑慮，Libra雖帶來許多機會，但也將面臨諸多挑戰。

瑞銀今天邀請諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓來台舉辦媒體交流會，就虛擬貨幣、臉書Libra加密貨幣計畫、美中貿易戰、金融科技（Fintech）等媒體提出議題，分享個人觀點。

針對臉書預計發行Libra，羅伯莫頓表示，他個人觀察，雖然這將帶來很多機會，但也伴隨許多挑戰。首先，若要將Libra當成貨幣來使用，要如何與現行政府發行的法定貨幣並存並用，這樣做的可行性有多大，充滿不確定性。

羅伯莫頓指出，其次是隱私爭議問題，臉書能取得越來越多的個人資訊，但使用者及外界卻未必能準確知道個資將如何被使用，或若遭到駭客入侵，將造成怎樣的情形或後果，對取得的個人資訊抱持怎樣的運用態度，將是相當重要的一環。

有媒體追問，虛擬貨幣或加密貨幣是否可能取代現行通用貨幣，又是否建議投資人將其納入資產配置組合的一環。

羅伯莫頓認為，如果虛擬貨幣或加密貨幣是為了私下使用或供少數人使用，目的不在取代通用貨幣，就有其存在價值；若是想要取代常見通用的法定貨幣，如美元、人民幣，這就不太可能，因為目前沒有一個政府會主動願意承諾，在虛擬貨幣出問題後跳出來幫忙善後。

羅伯莫頓進一步表示，雖然有人形容虛擬貨幣或加密貨幣就像「電子版的黃金」，或者認為因為數量有限，使其具有特殊價值，但任何東西數量都有限，虛擬貨幣或加密貨幣如果根本無法如同強勢通用貨幣一樣實際可用，那價值從何而來，這才是值得思考的問題。（編輯：張均懋）1080927