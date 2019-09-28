王文洋：看好中國產業聚落5G商機

（中央社記者潘智義台北28日電）宏仁集團總裁王文洋今天表示，雖然中國大陸沿海工資已超越台灣平均工資，但在當地投資主要還是看好中國大陸的市場和產業聚落，尤其是5G產業的商機。

已故台塑集團創辦人王永慶長子王文洋今天出席「財團法人王月蘭慈善基金會」首次舉辦的傳愛音樂會，他在受訪時指出，投資中國大陸要看產業，有些地方工資高就不適合勞力密集產業，例如製鞋業前進越南就是最具體的例子。

迎接5G行動通訊時代，電信設備廠印刷電路板（PCB）需求增加，連帶使印刷電路板上游材料銅箔基板、玻璃纖維布看俏。

對於宏仁集團在中國大陸投資生產玻璃纖維布，並在上海證交所上市的宏和電子材料科技營收下滑，王文洋解釋，產品的下游終端客戶就是蘋果公司，但蘋果產品近來銷售不如以往，因此不能只做蘋果的生意，中國大陸的華為供應鏈也是很好的產品出海口。

王文洋認為，美中貿易戰對華為等中國產業的影響不可避免，但這是政治問題，早晚會緩和下來。中國大陸積極推動5G行動通訊，基地台間距縮短，需求量遠大於4G，也使上游零組件原料需求跟著看增，除了看好5G商機，更已開始研究6G的布局。

財團法人王月蘭慈善基金會今天邀請台北市敦化國小、古亭國小、仁愛國小、嘉義縣安東國小、彰化縣芳苑國小等5所國小進行城市與偏鄉小學的音樂交流，在古典與現代樂曲中，激盪出音樂火花，演出曲目包括「丟丟銅」、「青花瓷」、「千本櫻」、「戀愛ing」、「月亮代表我的心」、「龍貓」、「火車組曲」、「卡農」、「學貓叫」、「望春風」等，讓現場近400名觀眾感受一場難忘的音樂饗宴。（編輯：楊玫寧）1080928