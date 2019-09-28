王永慶遺產三房主張配偶權 王文洋：交社會公評

（中央社記者潘智義台北28日電）已故台塑集團創辦人王永慶三房李寶珠提出配偶權主張，王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋今天表示，一個男人可以有幾個合法配偶，社會自有公評。

鏡週刊報導，經營之神王永慶遺產爭奪戰再起，三房妻子李寶珠為了反制二房長子王文洋爭產官司，日前向法院提出自己是王永慶合法配偶權的主張，並遞狀證明當年與王永慶結婚，有公開宴客及人證。

王文洋今天在「財團法人王月蘭慈善基金會」舉辦傳愛音樂會場受訪時，針對媒體問及上述配偶權一事，他反問指出，一個男人可以有幾個配偶，遺產訴訟已交給律師處理，有關配偶權的爭議就交由社會公評。

他表示，之前曾有李寶珠在香港與父親結婚的說法，但對方好像也拿不出證明，現在又說是在台北結婚，但也不知道真假，一切都交給司法判斷、社會公評；只要是繼承的遺產，扣除相關費用後都會全數捐出，絕對不是要爭產。

財團法人王月蘭慈善基金會今天邀請台北市敦化國小、古亭國小、仁愛國小、嘉義縣安東國小、彰化縣芳苑國小等5所國小進行城市與偏鄉小學的音樂交流，讓近400位觀眾感受一場難忘的音樂饗宴。

王文洋也透露，欣賞過孫女在誠品的鋼琴演奏會，至於在日本的小孫子每3個月回來台灣一次。（編輯：楊玫寧）1080928