更多編輯台推薦新聞：
川普電話門醜聞延燒、蔡總統博士論文上線...一週大事報你知
一週大事

川普電話門醜聞延燒、蔡總統博士論文上線...一週大事報你知

世界盃橄欖球賽日本扳倒愛爾蘭 朝隊史首度8強邁進
運動

世界盃橄欖球賽日本扳倒愛爾蘭 朝隊史首度8強邁進

影片／捕獲野生王建民 赴日尋才路過Taiwan Plus
文化

影片／捕獲野生王建民 赴日尋才路過Taiwan Plus

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

王永慶遺產三房主張配偶權 王文洋：交社會公評

最新更新：2019/09/28 21:47

（中央社記者潘智義台北28日電）已故台塑集團創辦人王永慶三房李寶珠提出配偶權主張，王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋今天表示，一個男人可以有幾個合法配偶，社會自有公評。

鏡週刊報導，經營之神王永慶遺產爭奪戰再起，三房妻子李寶珠為了反制二房長子王文洋爭產官司，日前向法院提出自己是王永慶合法配偶權的主張，並遞狀證明當年與王永慶結婚，有公開宴客及人證。

王文洋今天在「財團法人王月蘭慈善基金會」舉辦傳愛音樂會場受訪時，針對媒體問及上述配偶權一事，他反問指出，一個男人可以有幾個配偶，遺產訴訟已交給律師處理，有關配偶權的爭議就交由社會公評。

他表示，之前曾有李寶珠在香港與父親結婚的說法，但對方好像也拿不出證明，現在又說是在台北結婚，但也不知道真假，一切都交給司法判斷、社會公評；只要是繼承的遺產，扣除相關費用後都會全數捐出，絕對不是要爭產。

財團法人王月蘭慈善基金會今天邀請台北市敦化國小、古亭國小、仁愛國小、嘉義縣安東國小、彰化縣芳苑國小等5所國小進行城市與偏鄉小學的音樂交流，讓近400位觀眾感受一場難忘的音樂饗宴。

王文洋也透露，欣賞過孫女在誠品的鋼琴演奏會，至於在日本的小孫子每3個月回來台灣一次。（編輯：楊玫寧）1080928

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報