日提高消費稅黃金走私誘因增 海關籲旅客勿觸法

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）日本消費稅率今天調漲至10%．基隆關提醒，隨稅費上升，台灣、香港與日本黃金價差加大，走私誘因大增，估計日本海關將再加大查緝違規超量攜帶黃金力道，呼籲旅客留意相關規定，避免觸法。

財政部關務署基隆關官員表示，日本在2014年將消費稅由5%提高至8%，在稅負因素加乘下，在日本購買黃金，與在台灣、香港購買，價格貴上不少，尤其是香港與日本金價價差更大，使走私利益大增；近年已查到多起由香港購買黃金、經台灣轉機赴日的黃金走私案件。

基隆關官員說，為嚴加打擊黃金走私，日本去年大幅提高相關罰則，違規者除會遭日方罰鍰，還可能被處拘役；日本消費稅率從8%調漲至10%，走私黃金誘因大增，預估日本海關將更嚴加查緝，呼籲民眾不要以身試法，遭不法集團利用走私。

基隆關官員強調，所謂違規攜帶超量黃金，指的是攜帶黃金數量超過免稅範圍且未申報的情形，旅客只要按規定主動向出、入境國海關申報並繳稅，還是可以攜帶超過免稅範圍的黃金入境；但只要沒申報，就算違規，將面臨各國罰則。

基隆關舉例，假設旅客從台灣前往日本，根據國內規定，出境時如果攜帶黃金總值逾2萬美元以上，必須先向經濟部國貿局取得輸出入許可證，並向海關辦理報關驗放手續（入境時規定相同），若未申報被查獲，將處以罰鍰。

當旅客班機抵達、入境日本時，根據日方規定，必須填報「攜帶品．另外寄送的物品申告書」，攜帶物品超過免稅範圍者，須至日本海關課稅檢查櫃台辦理繳稅，而攜帶超過1公斤以上黃金須另詳實填報「支付方式等攜帶進口申告書」並辦理申報手續。（編輯：郭萍英）1081001