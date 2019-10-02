大立光再啟專利戰 狀告惠普先進光及新鉅科

（中央社記者韓婷婷台北2日電）大立光再度啟動專利訴訟戰，於9月25日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普（HP）及光學鏡頭廠先進光、新鉅科技涉及侵害大立光持有的4件專利。

大立光這次發動的專利戰，瞄準的是筆電產品，主張構成侵權的產品，包括惠普旗下15款筆記型電腦產品所使用的鏡頭，相關侵權鏡頭主要由先進光及新鉅科供應。

大立光表示，侵害大立光所擁有的4件專利，包括美國專利7274518，8395691，8988796和9146378。遭侵權的4件專利，分別為一件3P（3片塑膠鏡片）及3件4P（4片塑膠鏡片）鏡頭。

遭點名控告的新鉅科昨天重訊回應表示，「公司一向重視及尊重智慧財產權，重申絕無侵犯專利權之情事，後續將依法定程序捍衛公司的權利及聲譽。」

二度被大立光狀告的先進光今天一早也重訊公告表示，秉持尊重他人智慧財產權及自主研發精神，在美國現已獲核准且有效專利達235件。先進光表示，一向正當經營，從未意圖侵犯他人專利權，所使用技術亦均受多項專利保護，因此將循法律途徑維護公司權益。

先進光指出，將委請知名美國法律事務所就本件爭議事件進行調查暨後續處理，以維護公司商譽與權益，並保障客戶、股東與相關利害關係人權益。（編輯：楊凱翔）1081002