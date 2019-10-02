大立光再啟專利戰為哪樁 業界這樣看

（中央社記者韓婷婷台北2日電）股王大立光跨海在美國控告筆電大廠惠普（HP）及台灣光學鏡頭廠先進光、新鉅科涉及侵害專利，業界推測背後目的除了要給先進光壓力，也為汽車鏡頭權利金布局。

大立光這次發動專利戰瞄準筆電產品，主張構成侵權的產品包括惠普旗下15款筆記型電腦所使用的鏡頭，相關侵權鏡頭主要由先進光及新鉅科供應。

大立光再次啟動專利戰，但值得注意的是此次選擇的戰場並非大立光主戰場「手機市場」，反而是營收僅占個位數的「筆電市場」。

在美國打官司的律師及相關費用高昂，在相對如此小的市場大動作發動專利戰，是否有利可圖，而顯然從比例原則來看，如果單純為了權利金打這場官司，必要性並不大。

大立光為智慧型手機鏡頭全球霸主，手機鏡頭營收占比超過9成，筆電營收比重僅為極低的個位數，此次卻以3片及4片鏡片鏡頭（可以是塑膠及玻璃）為主戰場的筆記型電腦領域開戰，令市場好奇，大立光此舉最終目標是否鎖定先進光，因為先進光囊括筆電鏡頭市場半壁江山，市占位居第一，占營收比重逾5成。

先前大立光提告先進光竊取營業機密，雙方訴訟案仍在進行中，智慧財產法院於2017年底一審判決，先進光高層等人應連帶給付大立光新台幣15.22億元，先進光已提出上訴。

業界猜測，大立光與先進光先前的專利戰持續進行中，為了有所突破，大立光選在先進光的主戰場「筆電領域」給予另一記重拳，意在給予先進光壓力，逼迫先進光退讓。

另外一個目標就是G+P（玻璃加塑膠片）的汽車鏡頭市場，僅管大立光已宣告將逐步退出汽車鏡頭市場，專注於智慧型手機領域發展，但此次提告不僅可宣示專利，也為未來自動駕駛車市場一旦成熟帶動的產業成長時坐收權利金布局。

對於此次專利戰，大立光表示，主要是保護公司專利，捍衛股東權利，過程中都有給對方授權的機會，但對方不予理會，只好採取行動。（編輯：楊玫寧）1081002